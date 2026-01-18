#HOY:

Rosario: balacera termina con una muerta y un herido grave

El ataque se produjo en la zona noroeste. Ya son 5 los crímenes durante el mes de enero.

El joven baleado durante la madrugada en Empalme Graneros está en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Crédito: Archivo El Litoral.El joven baleado durante la madrugada en Empalme Graneros está en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Crédito: Archivo El Litoral.
Cerca de las 3 de este domingo 18 de enero se recepcionaron varios llamados telefónicos al 911 indicando que se habían escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de Garzón y Schweitzer, en un extremo de barrio Los Pumitas, al noroeste de Rosario, y que había al menos dos heridos de arma de fuego.

A los pocos minutos llegó al lugar personal policial y de Gendarmería. En el ingreso a un pasillo hallaron a una mujer sin vida y a un hombre gravemente herido.

Personal del Sies trasladó al herido al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde quedó internado en grave estado y con pronóstico reservado.

asdLas detonaciones se escucharon en inmediaciones de Garzón y Schweitzer.

En el lugar donde se produjo el ataque a tiros se hallaron 10 vainas servidas, 3 plomos deformados y una mochila que pertenecería al masculino herido con una caja con 15 municiones calibre 9 milímetros, 1 pistola calibre 9 mm y una bolsa con más de 450 mil pesos.

Ambas personas aún no fueron identificadas y carecen de documentación que acredite sus identidades.

