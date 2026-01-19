En distintos incidentes: dos vehículos incendiados en pocas horas

La madrugada del lunes 19 de enero estuvo marcada por dos incendios vehiculares registrados con pocas horas de diferencia en distintos puntos de Santa Fe. Los siniestros movilizaron a dotaciones de Bomberos Zapadores y a personal policial, y si bien no hubo personas lesionadas, los daños materiales fueron totales en ambos casos.
El primer llamado se registró a la 1.55 en San José del Rincón. Personal del cuartel local de Bomberos Zapadores fue convocado a calle Los Naranjos al 1400, donde un automóvil se encontraba envuelto en llamas.
Al arribar, los bomberos observaron fuego en el interior del vehículo, un Chevrolet Corsa Classic blanco, que estaba estacionado en la vía pública con su frente orientado hacia el oeste. El propio dueño intentaba sofocar el incendio con una manguera de riego, hasta que la dotación inició de inmediato las tareas de extinción con una línea devanadera.
Daños totales y actuación policial
Las llamas afectaron por completo el motor y el habitáculo del automóvil, que estaba equipado con sistema nafta/GNC y contaba con seguro contra terceros. En el lugar trabajó también personal de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes.
El Chevrolet Corsa incendiado en San José del Rincón. Foto: Gentileza
El propietario del vehículo, un hombre identificado como Leonardo F., domiciliado en el mismo lugar y empleado del Poder Judicial, se encontraba presente durante el operativo. Las tareas finalizaron cerca de las 2.40.
En la autopista
Horas más tarde, a las 4.14, otra dotación de Bomberos Zapadores fue comisionada a la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura del kilómetro 133. En este caso, el foco ígneo afectaba a una camioneta Suzuki Gran Vitara, que se encontraba detenida sobre la banquina oeste, en sentido hacia Rosario.
Cuando los bomberos arribaron, el rodado estaba completamente tomado por el fuego. El incendio se desarrollaba de manera generalizada sobre toda la estructura del vehículo, por lo que se trabajó intensamente con una línea devanadera para controlar la situación.
El incendio provocó la destrucción total de la camioneta, tanto en su interior como en el exterior, y además se propagó hacia las pasturas lindantes a la banquina, lo que obligó a extremar las tareas de enfriamiento para evitar una mayor expansión.
El conductor, Leandro C., de 42 años, domiciliado en la ciudad de Coronda, viajaba junto a Evelin V., ambos ilesos. En el lugar prestó colaboración personal policial .El operativo concluyó alrededor de las 6 de la mañana.
Si bien en ninguno de los episodios se reportaron víctimas, las causas de ambos incendios son materia de análisis. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y buscan establecer si se trató de fallas mecánicas, desperfectos eléctricos o hechos intencionales.