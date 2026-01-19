Un incendio movilizó cuatro dotaciones de bomberos en La Boca

El voraz incendio en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, se inició en un galpón de mercadería ubicado en avenida Pedro de Mendoza al 2900. El siniestro movilizó un operativo de emergencia y obligó al corte de calles en la zona.
El fuego afectó un galpón de mercadería en avenida Pedro de Mendoza al 2900. Cuatro dotaciones y dos camiones cisterna trabajaron para contener las llamas.
El voraz incendio en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, se inició en un galpón de mercadería ubicado en avenida Pedro de Mendoza al 2900. El siniestro movilizó un operativo de emergencia y obligó al corte de calles en la zona.
El combate contra el fuego estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de La Boca, personal de Vuelta de Rocha, efectivos de la Estación 3 de la Ciudad y miembros del destacamento local, informaron los medios que cubrieron el hecho. Las Cuatro dotaciones contaron con el apoyo de dos camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua en una zona de difícil acceso.
El objetivo principal de las tareas fue establecer un anillo de contención para impedir que el Incendio alcanzara un depósito lindero y evitar así la propagación hacia construcciones adyacentes.
Además, se instaló un puesto médico preventivo del SAME y una brigada de emergencias permaneció en alerta máxima durante las tareas de enfriamiento.
Según el reporte oficial, "no se registraron heridos de gravedad ni casos de intoxicación por monóxido de carbono entre los vecinos", y la única atención médica necesaria fue la de un empleado de seguridad del predio, asistido en el lugar por personal sanitario tras el impacto inicial del siniestro.
La Policía de la Ciudad colaboró con el corte de calles y el control del perímetro para facilitar el movimiento de las autobombas y permitir que los bomberos trabajaran con mayor seguridad.
En el lugar también permaneció una brigada preparada para las tareas de enfriamiento una vez controladas las llamas, mientras los equipos coordinaban el suministro de agua desde los cisternas ante la dificultad de acceso al galpón.
El combate contra el fuego estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de La Boca, personal de Vuelta de Rocha, efectivos de la Estación 3 de la Ciudad y miembros del destacamento local.
Los peritos de bomberos aguardaron la extinción total para comenzar las investigaciones sobre el origen del fuego, según el mismo reporte oficial.
El galpón se ubica a pocas cuadras del estadio de Boca y cerca de la desembocadura del Riachuelo, lo que motivó la rápida activación de recursos para proteger tanto depósitos colindantes como viviendas cercanas a la ribera.
La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y de los brigadistas permitió resguardar a las personas en las zonas colindantes y evitar daños estructurales en las viviendas cercanas a la ribera, señaló el parte difundido por los medios.
Tras las tareas de enfriamiento, las dotaciones permanecieron en el lugar para controlar puntos calientes y apoyar las labores de peritaje que determinarán las causas del siniestro.
El operativo combinó recursos de bomberos voluntarios y de la Ciudad con apoyo logístico y sanitario, en una intervención que, según los informantes, logró contener el avance del fuego sin víctimas de consideración.
Como consecuencia, las autoridades locales mantuvieron el perímetro controlado hasta tanto los especialistas concluyan la inspección técnica y brinden un informe preliminar sobre el episodio.