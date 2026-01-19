Tragedia en Santiago del Estero: manejaba alcoholizado y mató a dos hermanos

Un trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 18, a la altura de la localidad de Loreto, en Santiago del Estero. Un hombre que conducía en estado de ebriedad embistió de frente a una motocicleta y provocó la muerte de dos hermanos que se desplazaban por la traza.
El impacto fue de tal magnitud que ambas víctimas fallecieron en el acto, lo que generó conmoción entre los vecinos de la zona y un fuerte despliegue policial y judicial en el lugar del hecho.
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, los jóvenes fallecidos fueron identificados como Juán Américo Acuña, de 21 años, y su hermano Walter Damián Acuña, de 19. Ambos circulaban en una moto Dxl 110 cc en sentido este, luego de haber asistido a una reunión social.
En un tramo del recorrido, la motocicleta fue embestida de frente por un Fiat Cronos que avanzaba en sentido contrario. El vehículo era conducido por César Marcel Juárez, de 60 años, quien viajaba acompañado por una mujer y otro hombre.
La moto estaba partida en dos.
Cuando los efectivos de la Comisaría 27 arribaron al lugar, encontraron el automóvil detenido sobre el carril opuesto, con el frente orientado hacia el oeste. La motocicleta, en tanto, se encontraba partida en dos, con su parte delantera incrustada en el rodado de mayor porte.
Uno de los hermanos fue hallado sin vida sobre la banquina, mientras que el otro apareció a varios metros del punto de colisión. El violento impacto no les dio posibilidad de supervivencia.
Alcoholemiapositiva
En la escena trabajó el fiscal de turno, Marín Silva, quien ordenó la aprehensión provisoria del conductor del Fiat Cronos. También dispuso la realización de un test de alcoholemia por parte del personal de Seguridad Vial.
El examen arrojó resultado positivo, por lo que el fiscal solicitó su inmediata detención ante la Justicia de Control y Garantías. Además, se ordenó practicar un dosaje alcohólico al conductor de la motocicleta como parte del protocolo de investigación.
Los vehículos involucrados fueron secuestrados y peritos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del choque. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de las autopsias.
El recorridoprevio de losinvolucrados
Según se pudo establecer durante la investigación, tanto las víctimas como los ocupantes del automóvil habían participado en distintos encuentros sociales durante la noche.
Uno de los jóvenes había salido el sábado por la tarde hacia la zona de Diente del Arado para visitar familiares. Al intentar regresar a su vivienda en Villa Vieja, sufrió un desperfecto mecánico y solicitó la ayuda de su hermano, quien acudió a buscarlo en motocicleta.
Antes de regresar definitivamente a su hogar, ambos se detuvieron durante algunas horas en una fiesta. Luego retomaron el trayecto por la ruta, donde ocurrió el choque.
Por su parte, el conductor del Fiat Cronos y sus acompañantes regresaban desde la localidad de Brea Pozo, donde también habían asistido a una celebración.
El acusado será trasladado este lunes al Ministerio Público Fiscal para prestar declaración indagatoria. En paralelo, la Justicia aguardará los resultados de las autopsias y de las pericias técnicas realizadas en el lugar del hecho, claves para determinar responsabilidades y avanzar en la causa penal.