Dos trenes se descarrilan en Córdoba, España: hay al menos cinco muertos

Un fuerte accidente ferroviario sacudió la tarde del domingo 18 de enero en el municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, cuando dos trenes de alta velocidad descarrilaron, obligando a las autoridades a suspender temporalmente la circulación entre Madrid y Andalucía y movilizar a un amplio dispositivo de emergencia.
Qué pasó en Adamuz
El primer tren implicado, un convoy de la compañía Iryo que viajaba desde Málaga con destino a Madrid, descarriló al entrar en los desvíos de la vía 1 de la estación de Adamuz, saliéndose de su trazado y ocupando la vía paralela.
Por esa misma línea circulaba otro tren de alta velocidad con destino Huelva, que también perdió los raíles como consecuencia del impacto.
Según los primeros datos oficiales, la cadena de hechos se desencadenó en torno a las 19:45 horas locales, cuando el primer tren salió de los desvíos y colisionó con la infraestructura por la que circulaba la otra composición.
Movilizan un amplio dispositivo de emergencia.
La fuerza del siniestro provocó que vagones quedaran volcando o seriamente dañados, lo que complicó las tareas de evacuación iniciales.
Testigos que viajaban en los convoyes narraron escenas de caos: pasajeros que saltaron por las ventanas o que tuvieron que utilizar dispositivos de emergencia para abrir salidas y facilitar el auxilio, mientras se esperaba la llegada de equipos especializados.
Balance de víctimas
Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos dos personas fallecidas como resultado de este accidente, aunque medios locales señalan que el número de víctimas podría ser mayor, con decenas de heridos y algunas personas aún atrapadas en los restos de los trenes mientras los equipos de rescate trabajaban.
Suspender temporalmente la circulación entre Madrid y Andalucía
Los servicios de emergencia —incluyendo bombeross, sanitarios y unidades de cuidado crítico— fueron desplazados hacia el lugar del accidente de inmediato.
Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, informó que los equipos trabajan no solo para atender a los afectados sino también para evaluar los daños en la vía y restablecer las condiciones de seguridad en la zona.
El ministro de Transportes declaró que se trasladó al centro de gestión de la red para seguir de cerca las actualizaciones del siniestro, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía mostró su “preocupación” por los hechos y aseguró que se enviaron recursos de apoyo logístico y sanitario desde la comunidad autónoma.
Como consecuencia directa del descarrilamiento, todos los servicios de alta velocidad entre Madrid y diversos puntos de Andalucía quedaron suspendidos, afectando a cientos de viajeros. Trenes en tránsito fueron redirigidos a sus estaciones de origen y se cancelaron servicios futuros mientras se analizaba la situación.
Las investigaciones preliminares para determinar las causas del accidente han comenzado, pero las autoridades han advertido que aún es pronto para atribuir responsabilidades o factores técnicos concretos detrás del suceso.