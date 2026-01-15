Tras el accidente ferroviario, otro colapso de una grúa en Tailandia dejó dos muertos y un herido

Tailandia volvió a quedar en shock por un nuevo accidente ligado a obras de infraestructura: una grúa se desplomó este jueves en la provincia de Samut Sakhon, cerca de Bangkok, y cayó sobre la ruta que pasaba debajo.
El episodio ocurrió apenas un día después de la tragedia en el noreste del país, cuando otra grúa cayó sobre un tren de pasajeros y causó decenas de víctimas.
Según los reportes iniciales, el derrumbe aplastó dos vehículos y provocó dos muertes, además de una persona que resultó herida y debió ser asistida por los servicios de emergencia.
El incidente ocurrió en una obra de autopista elevada. En el lugar, las tareas de rescate se vieron dificultadas por la peligrosidad de la estructura y los materiales inestables tras el colapso.
La tragedia reavivó la alarma porque se registró apenas 24 horas después de otro derrumbe de grúa, esta vez en la provincia de Nakhon Ratchasima, donde una estructura de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento.
Ese siniestro provocó el descarrilamiento del convoy y dejó 32 muertos y decenas de heridos, según informaron autoridades y medios internacionales.
Con dos accidentes fatales en dos días, el gobierno y los organismos de control activaron investigaciones para determinar responsabilidades y revisar protocolos de seguridad en obras en curso, en medio de una creciente presión pública por los estándares de prevención.