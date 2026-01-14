Tailandia: una grúa cayó sobre un tren en movimiento y dejó al menos 22 muertos

Tailandia fue escenario de una tragedia este miércoles 14 de enero cuando una grúa de gran tamaño utilizada en una obra ferroviaria colapsó sobre un tren de pasajeros en movimiento, dejando un saldo de al menos 22 muertos y más de 50 heridos.
Tailandia fue escenario de una tragedia este miércoles 14 de enero cuando una grúa de gran tamaño utilizada en una obra ferroviaria colapsó sobre un tren de pasajeros en movimiento, dejando un saldo de al menos 22 muertos y más de 50 heridos.
El siniestro ocurrió cerca de las 9 de la mañana, hora local, en el distrito de Sikhio, provincia de Nakhon Ratchasima, a unos 230 kilómetros al noreste de Bangkok.
El tren, que realizaba el recorrido entre Bangkok y la ciudad de Ubon Ratchathani, se vio sorpresivamente impactado por la caída de una estructura metálica mientras avanzaba por una zona donde se construye una línea de tren de alta velocidad.
Según las autoridades tailandesas y medios locales, la grúa colapsó desde una altura considerable al ceder una de sus bases. El desplome fue directo sobre uno de los vagones centrales del tren, lo que provocó un descarrilamiento inmediato y el inicio de un incendio en varias unidades.
La estructura formaba parte del montaje de un viaducto elevado, enmarcado en el proyecto ferroviario de alta velocidad Bangkok–Nong Khai, una ambiciosa iniciativa respaldada por China que busca conectar Tailandia con Laos y, a largo plazo, con el sur de China, como parte del megaproyecto de infraestructura global “La Franja y la Ruta”.
El número de víctimas fatales podría aumentar, ya que continúan las tareas de remoción y búsqueda entre los escombros y vagones calcinados. Se estima que el tren transportaba alrededor de 195 personas al momento del siniestro.
Los heridos, muchos con quemaduras y traumatismos, fueron trasladados a distintos hospitales de la zona. Algunos permanecen en estado crítico. Brigadas de rescate, bomberos y personal médico trabajan desde las primeras horas de la mañana en el lugar, donde aún se investigan las causas del accidente.
El Ministerio de Transporte tailandés ordenó una investigación inmediata para determinar las causas del colapso de la grúa y evaluar si hubo fallas humanas, negligencias en las normas de seguridad o deficiencias estructurales en la obra.
Los primeros indicios apuntan a una posible mala maniobra o desajuste en el anclaje de la grúa durante tareas de instalación de una viga.
Desde el gobierno se comunicó que se brindará asistencia a las familias de las víctimas y que se suspenderán momentáneamente las obras en ese tramo del proyecto.
Aunque Tailandia cuenta con un sistema ferroviario en expansión, esta tragedia vuelve a poner en discusión la necesidad de estrictos controles en obras de infraestructura, sobre todo aquellas que conviven con rutas en servicio.
El proyecto de alta velocidad Bangkok-Nong Khai forma parte de un plan estratégico que transformará la conectividad del sudeste asiático, pero su ejecución ha sido objeto de críticas por parte de organismos civiles que reclaman mayor transparencia y estándares de seguridad más rigurosos.