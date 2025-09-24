Un socavón en Bangkok interrumpe tránsito, daña infraestructura y obliga a evacuar hospitales
Un tramo de una calle en la capital tailandesa se colapsó por causas vinculadas a obras subterráneas, afectando el suministro de agua y luz, además de generar evacuaciones preventivas de un hospital y otros edificios.
Un tramo de una calle de cuatro carriles en Bangkok cedió abruptamente
El miércoles por la mañana, un tramo de una calle de cuatro carriles en Bangkok cedió abruptamente y se abrió un socavón de gran envergadura, lo que obligó a interrumpir el tránsito, evacuar edificios cercanos y reparar daños en la infraestructura urbana. Según reportes oficiales, aunque no hubo víctimas, tres vehículos resultaron afectados.
Las imágenes captadas muestran cómo el pavimento se hundía de forma progresiva, provocando que postes eléctricos y tuberías de agua colapsaran.
En el borde del derrumbe se encontraba una comisaría: el socavón se extendió hasta quedar justo frente al edificio, dejando visible su estructura subterránea.
Las autoridades inhibieron el suministro de agua eléctrica y de agua en la zona para evitar riesgos mayores.
Además, advirtió que están acelerando los trabajos de reparación en previsión de la temporada de lluvias intensas, que podrían complicar aún más la situación estructural.
Las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de varios edificios
Evacuaciones y respuestas institucionales
En consecuencia del hundimiento, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de varios edificios adyacentes, entre ellos una comisaría, cuyos ocupantes debieron abandonar el lugar para garantizar la seguridad.
También se solicitó la evacuación parcial de un hospital cercano: sus servicios ambulatorios fueron suspendidos por al menos dos días, aunque no se registraron daños estructurales.
Las tareas de reparación comenzaron de inmediato, con el objetivo de estabilizar el terreno, restituir servicios básicos y asegurar el entorno frente a lluvias o nuevos colapsos.
La coordinación entre los distintos niveles del gobierno resulta esencial
El gobierno local prioriza reconstruir las tuberías y reinstalar postes eléctricos, así como reforzar esa sección de la calle para evitar futuros incidentes durante la temporada de monzones.
Mientras tanto, equipos técnicos analizarán en detalle las causas del derrumbe, en particular el papel de las obras subterráneas en la vulnerabilidad del subsuelo. La coordinación entre los distintos niveles del gobierno resulta esencial para restaurar la normalidad en esa zona de Bangkok.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.