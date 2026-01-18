Tragedia rumbo a Mar del Plata: volcó un turista y murió en el acto

Un turista que viajaba hacia Mar del Plata murió este sábado tras despistar y volcar con su auto sobre la Ruta 2, a pocos kilómetros de arribar a la ciudad. El hecho ocurrió minutos antes de las 18, en el kilómetro 386, y demandó un amplio despliegue de asistencia y seguridad en la zona.
De acuerdo a la información preliminar, el conductor circulaba por la autovía cuando perdió el control del vehículo, se desvió hacia la banquina y terminó volcando. El impacto fue violento y el hombre falleció en el lugar, sin posibilidad de ser trasladado a un centro de salud.
El vuelco fatal a la altura del kilómetro 386
La víctima fue identificada como Gabriel Sebastián Del Castillo, de 38 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Valentín Alsina. Viajaba solo a bordo de un Honda Fit y su destino era la costa atlántica, en una jornada con alto movimiento turístico en dirección a Mar del Plata.
Tras el siniestro, se activó un llamado al 911 y se montó un operativo sobre el sector para ordenar la circulación y asistir en las tareas de emergencia. El cuerpo permaneció en el lugar hasta completar los procedimientos correspondientes.
Operativo del SAME y tareas de bomberos
Al arribar, personal del SAME constató que el conductor ya no presentaba signos vitales. También trabajaron bomberos del cuartel de Camet, que realizaron maniobras de seguridad en torno al vehículo siniestrado, incluyendo el corte del suministro eléctrico para evitar riesgos durante el operativo.
En paralelo, efectivos de Defensa Civil y de Seguridad Vial permanecieron en el área resguardando la escena, mientras se aguardaba la intervención de los peritos y la posterior derivación del cuerpo a la morgue.
La investigación quedó en manos de la UFI N°11
Las primeras actuaciones descartarían, por el momento, la participación de un tercero. De todos modos, los investigadores buscan establecer con precisión qué provocó el despiste que terminó en vuelco, y aguardan los resultados de las pericias para definir la mecánica del hecho.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°11, que dispuso las medidas de rigor para avanzar en la reconstrucción del accidente y determinar las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.
En plena temporada de verano y con rutas cargadas hacia la costa, el episodio vuelve a dejar una señal de alerta sobre la necesidad de extremar cuidados al volante, incluso en tramos conocidos y cuando el destino está cerca.