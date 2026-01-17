Búsqueda contrarreloj

Neuquén: rescataron a una nena de tres años que caminó sola ocho horas en la montaña

En el paraje Las Lecheras, cerca de Caviahue, una niña fue hallada sana tras recorrer varios kilómetros sola durante la noche; un amplio operativo de búsqueda movilizó a fuerzas policiales y vecinos.