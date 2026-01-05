Hallan el cuerpo del adolescente desaparecido en el río Limay en Plottier
Tras días de rastrillajes terrestres y subacuáticos, los equipos de rescate localizaron el cuerpo de Santiago, el joven de 17 años que había desaparecido en las aguas del río Limay mientras intentaba refrescarse en un día de intenso calor.
Los equipos de rescate localizaron el cuerpo de Santiago
Las labores de búsqueda empezaron rápidamente después de que el joven desapareciera en la tarde del viernes 1° de enero, cuando se habría arrojado al río acompañado por otra persona para refrescarse en una jornada de muchísimo calor, informaron fuentes oficiales.
Desde ese momento, la Municipalidad de Plottier, Bomberos Voluntarios, la Policía de Neuquén, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, buzos profesionales y personal de la Secretaría de Riesgos coordinaron las tareas en un operativo que se extendió a lo largo de varios kilómetros río abajo desde el sector donde se lo vio por última vez.
El subcomisario Raúl Cabezas, al frente de las tareas de rastrillaje, explicó que los trabajos incluyeron recorridos sistemáticos tanto sobre la superficie como bajo el agua, con embarcaciones equipadas y buzos especializados, que avanzaron aguas abajo hasta la confluencia de los principales afluentes.
Al mismo tiempo, personal terrestre acompañó el rastreo del cauce por sus márgenes.
Fue encontrado en la zona conocida como La Herradura
Debido a las características del río y las corrientes, las autoridades señalaron que el cuerpo podría haber permanecido retenido en el fondo hasta que las condiciones lo desplazaron y pudo ser avistado flotando.
El impacto en la comunidad
El hallazgo de Santiago fue confirmado oficialmente por las autoridades locales y generó profunda conmoción en Plottier, donde familiares, vecinos y amigos habían permanecido en el lugar desde el primer momento, siguiendo cada novedad del operativo y esperando noticias.
Tras el aviso de los rescatistas, personal médico y de pericias se presentó en el sitio para realizar las primeras diligencias.
Luego, el cuerpo fue trasladado para los estudios forenses correspondientes y la autopsia de rigor, que servirá para determinar de manera oficial las circunstancias precisas del fallecimiento.
Durante las jornadas previas al hallazgo, la zona de La Herradura se convirtió en epicentro de la atención de medios, vecinos y familiares, que junto a las fuerzas de seguridad estuvieron pendientes de cualquier novedad de las tareas de búsqueda.
En varios momentos, las autoridades encomendaron ampliar el radio de rastrillaje ante la falta de resultados visibles en la superficie, recorriendo zonas más alejadas y complejas del cauce.
Por su parte, los familiares del joven permanecieron en permanente comunicación con las fuerzas de rescate, recibiendo apoyo emocional de equipos de Desarrollo Social y acompañamiento de vecinos de la comunidad.
El dolor y la angustia que se vivieron en esos días reflejan el impacto humano profundo que generó la desaparición de Santiago en plena temporada estival.
A raíz de este hecho, la Municipalidad de Plottier recordó en varias oportunidades que el sector donde ocurrió el accidente no cuenta con balnearios habilitados legalmente, y que ningún tramo de las costas del Limay en esa jurisdicción está autorizado para el baño recreativo.
Las autoridades locales subrayaron además que el equipo de guardavidas municipal está conformado por un número limitado de profesionales que, en muchos casos, cumplen funciones preventivas y no pueden garantizar asistencia inmediata en zonas fuera de las áreas habilitadas.
