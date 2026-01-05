Tareas de rastrillaje

Hallan el cuerpo del adolescente desaparecido en el río Limay en Plottier

Tras días de rastrillajes terrestres y subacuáticos, los equipos de rescate localizaron el cuerpo de Santiago, el joven de 17 años que había desaparecido en las aguas del río Limay mientras intentaba refrescarse en un día de intenso calor.