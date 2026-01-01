Tragedia en Neuquén: un adolescente de 14 años murió ahogado en el río Limay

Un adolescente de 14 años murió ahogado este jueves por la tarde en el río Limay, en Neuquén, cuando nadaba en el sector conocido como La Herradura, una zona donde también había otras familias disfrutando de la jornada.
El hecho ocurrió este jueves por la tarde en el sector conocido como La Herradura, cerca de Plottier. Intervinieron Prefectura, bomberos, Policía y Defensa Civil.
Un adolescente de 14 años murió ahogado este jueves por la tarde en el río Limay, en Neuquén, cuando nadaba en el sector conocido como La Herradura, una zona donde también había otras familias disfrutando de la jornada.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, el jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, Carlos Mansilla, indicó que el episodio ocurrió cerca de las 15 y que se desplegó un operativo de emergencia tras el alerta.
En el lugar trabajaron efectivos de Prefectura, bomberos, Policía de Neuquén y Defensa Civil del municipio, en tareas coordinadas para asistir la situación y avanzar con las actuaciones correspondientes.
El caso reavivó la preocupación por los riesgos en el Limay: a comienzos de diciembre, un chico de 13 años también murió luego de ser arrastrado por la corriente, y sus restos fueron hallados tras 72 horas de búsqueda en un sector de difícil acceso, a la altura del Tercer Puente.