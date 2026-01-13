Paleontología

Hallazgo en Neuquén: científicos del Conicet descubren un dinosaurio gigante de 12 metros

Investigadores argentinos presentaron una nueva especie de titanosaurio que vivió hace 83 millones de años en la Patagonia. El fósil fue excavado en Rincón de los Sauces y permitirá conocer más sobre la diversidad de dinosaurios en la región.