Hallazgo en Neuquén: científicos del Conicet descubren un dinosaurio gigante de 12 metros
Investigadores argentinos presentaron una nueva especie de titanosaurio que vivió hace 83 millones de años en la Patagonia. El fósil fue excavado en Rincón de los Sauces y permitirá conocer más sobre la diversidad de dinosaurios en la región.
Científicos del Conicet excavaron los restos en Rincón de los Sauces, Neuquén.
Un equipo de paleontólogos del Conicet descubrió en Neuquén los restos de un dinosaurio saurópodo de gran tamaño que vivió hace 83 millones de años. Se trata de una nueva especie bautizada Yeneen houssayi, que medía entre 10 y 12 metros de largo y pesaba hasta 10 toneladas. El hallazgo fue publicado en la revista Historical Biology.
El nombre Yeneen houssayi combina un homenaje a la cultura tehuelche —"Yeneen" significa espíritu vinculado al invierno— con un reconocimiento al premio Nobel argentino Bernardo Houssay, primer presidente del Conicet. La excavación se realizó en la zona de La Invernada, cerca de Rincón de los Sauces.
La especie fue identificada gracias a la singularidad de sus vértebras dorsales, sacro y primera vértebra caudal, estructuras que estaban perfectamente preservadas. El equipo estuvo liderado por Leonardo Filippi, del Museo Municipal "Argentino Urquiza", junto a investigadores de otras instituciones del país.
Según describieron, Yeneen houssayi tenía una cabeza pequeña, cuello y cola largos, y pertenecía al grupo de los titanosaurios, famosos por su tamaño colosal. Su inclusión en este linaje permite compararlo con otras especies halladas en la Patagonia, como Overosaurus paradasorum o Inawemtu oslatus.
“El estudio de estas vértebras aporta indicios sobre distintas estrategias de alimentación o reemplazos de especies que podrían haberse producido en la zona”, explicó Filippi. El fósil principal conserva seis vértebras cervicales, diez dorsales con costillas, el sacro y la primera vértebra de la cola.
Las vértebras y huesos fueron trasladados en grúa por su gran tamaño.
Una historia que empezó en 2003
El descubrimiento tiene además un trasfondo particular. En 2003, un agente de Gendarmería había denunciado la presencia de restos fósiles en el área, pero las condiciones del terreno impidieron excavar en ese momento. Diez años más tarde, gracias a la colaboración de la empresa ExxonMobil, el equipo pudo regresar.
Entre 2013 y 2014 se realizaron dos campañas de excavación. Participaron paleontólogos, técnicos y voluntarios, y fue necesario utilizar un camión grúa para extraer los huesos, dada su magnitud y peso. Todo el material fue trasladado al laboratorio del MAU para su limpieza y estudio.
Junto al ejemplar principal, los investigadores encontraron restos de otros dos dinosaurios: uno juvenil y otro que podría pertenecer a una especie aún no identificada. “Esto sugiere que la zona fue habitada por múltiples individuos o especies en ese periodo del Cretácico”, remarcaron los científicos.
Ilustración de cómo habría sido el titanosaurio Yeneen houssayi.
Además de Filippi, el estudio fue firmado por Flavio Bellardini (IIPG, Conicet–UNRN), José Luis Carballido (MEF), Ariel Méndez (IPGP–Conicet) y Alberto Garrido (Museo Olsacher). El trabajo refuerza la relevancia de la Patagonia como uno de los centros más importantes del mundo para el estudio de dinosaurios.
El hallazgo de Yeneen houssayi suma una nueva pieza al complejo rompecabezas de la historia prehistórica argentina, y alimenta el potencial de futuras investigaciones paleontológicas en la región.