Expedición Cretácica I

Científicos del CONICET hallaron un nido de huevos de un dinosaurio carnívoro en Río Negro

Los expertos que transmiten en directo cada detalle de la campaña, comentaron que este hallazgo está en un estado de preservación tan óptimo que podría contener un embrión fosilizado, lo que aportaría información inédita sobre la reproducción, el desarrollo y la diversidad de los dinosaurios carnívoros que poblaron la Patagonia en el Cretácico tardío.