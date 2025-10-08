Científicos del CONICET hallaron un nido de huevos de un dinosaurio carnívoro en Río Negro
Los expertos que transmiten en directo cada detalle de la campaña, comentaron que este hallazgo está en un estado de preservación tan óptimo que podría contener un embrión fosilizado, lo que aportaría información inédita sobre la reproducción, el desarrollo y la diversidad de los dinosaurios carnívoros que poblaron la Patagonia en el Cretácico tardío.
La sorpresa fue "una locura total", según los científicos luego de constatar el excelente estado del ejemplar.
La Expedición Cretácica I – 2025, del CONICET que se desarrolla en un yacimiento de Río Negro (cercano a General Roca), hizo un descubrimiento que superó todas las expectativas. Mientras el equipo de 14 investigadores, liderado por Federico Agnolín, se enfocaba en desenterrar el esqueleto faltante del dinosaurio Bonapartenykus ultimus, se encontraron con un nido de huevos de un dinosaurio carnívoro, uno de ellos en un estado de preservación tan óptimo que podría contener un embrión fosilizado.
Lo más extraordinario: el hallazgo se produjo y se anunció en vivo a través del streaming de la campaña, generando una emoción inédita en la divulgación científica. El descubrimiento se realizó en la misma zona que es considerada la "ventana más completa del continente" para estudiar el ecosistema de hace unos 70 millones de años, justo antes de la extinción masiva. Este yacimiento es crucial porque ya había brindado la garra de un ejemplar de Bonapartenykus ultimus.
La emoción del descubrimiento
El paleontólogo Federico Agnolín, jefe científico del LACEV-MACN-CONICET, relató con euforia el momento en que se produjo el hallazgo, que fue capturado por las cámaras del streaming.
"No es un huevo de ñandú. Nos encontramos con un nido. Nunca vimos algo así, un huevo tan bien preservado. Esto es de un dinosaurio carnívoro... Ya a lo último veníamos caminando con el mate y vimos un nidito, y nos miramos y dijimos che, ¿ésto no será...?", comentó Agnolín.
La sorpresa fue calificada como una "locura total" por los científicos al constatar el excelente estado del ejemplar. El huevo, que muestra características externas que lo asemejan a los de las aves actuales, conserva la ornamentación típica de los dinosaurios y se atribuye a un carnívoro muy similar al Bonapartenykus ultimus.
Información inédita sobre la reproducción prehistórica
La importancia de este nido y, especialmente, del huevo mejor conservado, es mayúscula. Si la hipótesis de los investigadores se confirma y el huevo contiene un embrión fosilizado, aportaría información inédita sobre la reproducción, el desarrollo y la diversidad de los dinosaurios carnívoros que poblaron la Patagonia en el Cretácico tardío.
“El huevo está entero, entonces, la pregunta es ¿Tendremos adentro al pichón?”, se preguntó emocionado Agnolín ante la audiencia, subrayando el potencial científico del material recuperado.
El equipo mantiene su objetivo: recuperar los restos del esqueleto completo del Bonapartenykus ultimus.
El esqueleto pendiente y la ciencia en vivo
A pesar del espectacular hallazgo del huevo, el equipo (conformado por especialistas de dilatada trayectoria como Matías Motta y Sebastián Rozadilla) mantiene su objetivo central: recuperar los restos faltantes para reconstruir el esqueleto completo del Bonapartenykus ultimus, del cual ya se encontraron nuevos huesos correspondientes a la parte del pie.
La campaña “Expedición Cretácica I – 2025”, que cuenta con el respaldo del CONICET, National Geographic Society, la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y la ayuda de la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro, comenzó el 28 de septiembre pasado y culminará el 15 de octubre.
Gracias a la instalación de internet satelital de alta velocidad en el campamento de Río Negro, el público puede seguir las excavaciones entre el 6 y el 10 de octubre, en dos franjas horarias (de 11 a 12:30 y de 17 a 18:30) por el canal de YouTube @paleocueva_lacev e Instagram @paleocueva.lacev.
