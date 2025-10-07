Monitoreo en Santa Fe: emergencias de malezas de otoño e invierno según el Boletín 3 de DIMA

La Red de Dinámica de Malezas – Red DIMA–, difundió su Boletín Nº 3 del ciclo 2025/26, en el que presenta los resultados del monitoreo de flujos de emergencia de malezas de otoño e invierno con especial detalle para la provincia de Santa Fe.
El informe del ciclo 2025/26 releva nacimientos quincenales de cinco especies de malezas en distintas localidades santafesinas como Esperanza, San Vicente, Pavón Arriba, Zavalla, Villada, Diego de Alvear, Firmat y María Susana. La información busca anticipar picos de emergencia y mejorar el manejo de cultivos.
El informe incluye recuentos quincenales de nacimientos de cinco especies clave –Conyza spp. (rama negra), Lolium spp. (raigrás), Hirschfeldia incana (nabillo), Brassica rapa (nabo) y Lamium amplexicaule (ortiga mansa)– en ocho localidades santafesinas: Esperanza, San Vicente, Pavón Arriba, Zavalla, Villada, Diego de Alvear, Firmat, María Susana.
Para cada especie, la dinámica de emergencia desde enero hasta septiembre, con curvas que permiten anticipar los momentos críticos de aparición.
Por ejemplo, en Santa Fe la rama negra (Conyza spp.) y el raigrás (Lolium spp.) presentan nacimientos tempranos y sostenidos durante el primer y segundo trimestre, mientras que nabillo, nabo y ortiga mansa tienen picos diferenciados según la localidad. La Red DIMA destacó la participación de técnicos e instituciones en el relevamiento santafesino.
Entre ellos, Ignacio Dellaferrera (ICIAgro Litoral | FCA UNL-CONICET) en Esperanza; Fabián Gamba en San Vicente; Esteban Kovalevski en Pavón Arriba, Diego Pérez en San Antonio; Juan Dall’Orso y Guillermina Brusasca en Diego de Alvear y Zavalla; Analía Curti y Pablo Angelotti en Zavalla. Este trabajo articulado permite contar con datos confiables y actualizados en el territorio.
Según explican desde la Red, disponer de esta información es clave para “seguir la curva” de nacimientos y planificar estrategias de manejo más eficientes.
En un contexto de cambios climáticos y variaciones en la presión de malezas, anticipar los flujos de emergencia ayuda a optimizar recursos y minimizar impactos en la producción agrícola santafesina.
Para consultar todos los informes completos publicados por la Red DIMA, ingresá a: https://aappce.org/?location=nodo-santa-fe-centro
