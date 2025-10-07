En todo el territorio

Monitoreo en Santa Fe: emergencias de malezas de otoño e invierno según el Boletín 3 de DIMA

El informe del ciclo 2025/26 releva nacimientos quincenales de cinco especies de malezas en distintas localidades santafesinas como Esperanza, San Vicente, Pavón Arriba, Zavalla, Villada, Diego de Alvear, Firmat y María Susana. La información busca anticipar picos de emergencia y mejorar el manejo de cultivos.