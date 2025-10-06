Especialistas y productores debatieron en Santa Fe sobre los principales desafíos sanitarios del campo argentino
La Sociedad Rural de Santa Fe fue sede de una jornada clave sobre ganadería y sanidad animal. El encuentro “Del Litoral al País: Construyendo Sanidad Ganadera” reunió a especialistas, productores y autoridades provinciales y nacionales para abordar los principales desafíos sanitarios del sector.
El encuentro reunió a especialistas, productores y autoridades provinciales y nacionales para abordar los principales desafíos sanitarios del sector.
Con una amplia convocatoria y un alto nivel técnico, la Sociedad Rural de Santa Fe fue escenario el pasado viernes 3 de octubre de la jornada “Del Litoral al País: Construyendo Sanidad Ganadera”, organizada junto a la Sociedad Rural Argentina – Distrito 6.
El encuentro reunió a referentes nacionales del ámbito veterinario, productivo e institucional para debatir sobre los grandes desafíos sanitarios que enfrenta la ganadería argentina: fiebre aftosa, garrapata bovina, brucelosis y tuberculosis.
El encuentro reunió a especialistas, productores y autoridades provinciales y nacionales para abordar los principales desafíos sanitarios del sector.
Durante la jornada se presentó además el nuevo Plan Nacional de Vacunación Antiaftosa, considerado un paso fundamental en la actualización de las estrategias de sanidad animal del país.
Temas técnicos y disertantes de primer nivel
El programa incluyó las exposiciones de la Dra. Camila Foster y la Dra. María Belén Novoa (INTA Rafaela) sobre epidemiología y estrategias de control en brucelosis; las Dras. Emilia Irina Martínez y Diana Elina Martínez (FCV UNNE – INTA Corrientes) sobre resistencia y control de garrapatas.
Y la presentación del nuevo esquema de vacunación antiaftosa a cargo de la Ing. Agr. María Beatriz “Pilu” Giraudo, presidenta del SENASA, y el Dr. Horacio Angelico, jefe del programa nacional de fiebre aftosa.
El encuentro reunió a especialistas, productores y autoridades provinciales y nacionales para abordar los principales desafíos sanitarios del sector.
Los paneles se desarrollaron en el Salón Mántaras de la Sociedad Rural, con la participación de productores, veterinarios, técnicos y representantes de instituciones del sector agropecuario santafesino.
Un espacio de trabajo conjunto y mirada federal
El secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, Juan Carlos Pujato, destacó el carácter productivo y colaborativo del encuentro:
“Muy contentos después de una jornada tan activa y tan proactiva. Tratamos todos los temas sanitarios preocupantes para la producción. Una vez más, la Sociedad Rural de Santa Fe se abre a los productores, brindando un espacio de conocimiento e investigación para poner a la provincia en el nivel de eficiencia que se merece”.
Por su parte, Soledad Diez de Tejada, directora del Distrito 6° de la Sociedad Rural Argentina, subrayó el valor del trabajo en equipo:
“El balance es muy positivo. La unidad entre la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Santa Fe demuestra que cuando se trabaja en conjunto se pueden lograr jornadas de gran nivel técnico y organizativo”.
El encuentro reunió a especialistas, productores y autoridades provinciales y nacionales para abordar los principales desafíos sanitarios del sector.
El SENASA, presente con una mirada estratégica
La presidenta del SENASA, María Beatriz “Pilu” Giraudo, destacó la importancia del encuentro y la necesidad de seguir perfeccionando los planes sanitarios:
“Realmente fue una gran jornada. El cambio en el esquema de vacunación de aftosa nos abre la puerta para ajustar otras problemáticas, como la brucelosis y la garrapata. Desde el SENASA trabajamos muy cerca del productor, relevando sus necesidades para seguir mejorando nuestro servicio”.
Una mirada técnica y de futuro
El presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Fe 1° Circunscripción, Dr. Andrés Maurino, resaltó el papel de la sanidad como pilar estratégico de la producción ganadera:
“Es fundamental que los productores comprendan la importancia de la sanidad en la productividad y en la inocuidad de los alimentos. Analizamos las ventajas y desafíos del nuevo esquema de vacunación contra la fiebre aftosa, que ha sido clave para mantener al país libre de la enfermedad y fortalecer las exportaciones”.
Maurino también valoró el trabajo articulado entre los distintos actores del sector:
“En Santa Fe tenemos el ejemplo del corresponsal sanitario, una figura creada por la provincia y apoyada por todas las instituciones. Este tipo de articulación es la que necesitamos para seguir mejorando”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.