En la sede de la Sociedad Rural

Especialistas y productores debatieron en Santa Fe sobre los principales desafíos sanitarios del campo argentino

La Sociedad Rural de Santa Fe fue sede de una jornada clave sobre ganadería y sanidad animal. El encuentro “Del Litoral al País: Construyendo Sanidad Ganadera” reunió a especialistas, productores y autoridades provinciales y nacionales para abordar los principales desafíos sanitarios del sector.