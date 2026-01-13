Video

Neuquén: le robaron a un taxista, identificó al presunto ladrón en las cámaras, fue a su casa y lo golpeó

Ocurrió en el barrio Sayhueque de Centenario. Tras sufrir el robo de un criquet y documentación, el chofer revisó cámaras de seguridad, identificó al presunto autor y fue hasta su domicilio para enfrentarlo. La escena fue filmada y ahora se desconoce si el hecho llegó a la Justicia.