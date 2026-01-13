Neuquén: le robaron a un taxista, identificó al presunto ladrón en las cámaras, fue a su casa y lo golpeó

Un episodio de “justicia por mano propia” se registró en el barrio Sayhueque de Centenario en Neuquén, donde un taxista que había sido víctima de un robo logró identificar al presunto ladrón y decidió ir a buscarlo hasta su casa para enfrentarlo a piñas.
Según lo publicado por un medio local, el hecho comenzó cuando el dueño del auto advirtió que le habían sustraído un criquet y documentación. Con la ayuda de vecinos, revisó cámaras de seguridad y detectó el momento exacto en que se produjo el robo.
Las imágenes mostrarían a un hombre acercándose de madrugada a un Fiat Siena blanco, tomando los elementos y retirándose sigilosamente. A partir de ese registro, el taxista habría reconocido al sospechoso y, en lugar de hacer la denuncia, averiguó dónde vivía.
Minutos después, se presentó en el domicilio señalado y, antes de que el presunto autor lograra meterse dentro de la vivienda, lo golpeó en distintas partes del cuerpo. La secuencia fue grabada con un celular por un testigo.
Finalmente, el hombre alcanzó a refugiarse en el interior de la casa. Por el momento, no trascendió su estado de salud ni si el caso fue denunciado formalmente o tuvo intervención judicial.