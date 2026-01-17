Un pasajero fuera de control en el colectivo y también en la comisaría

Un colectivo de la Línea 5 del transporte urbano de la ciudad de Santa Fe fue escenario este viernes por la noche de un incidente por demás de violento que terminó con un pasajero arrestado.
Ocurrió durante la noche de este viernes, a bordo de un ómnibus de la Línea 5. El chofer activó el botón de la alarma y el agresor fue detenido, pero siguió provocando desmanes en sede policial.
El incidente se registró en jurisdicción de la Comisaría 3ª de barrio Candioti, cuyo personal salió despedido cuando la Central de Emergencias 911 avisó que sonó la alarma del botón de pánico del micro.
Cuando los uniformados interceptaron el ómnibus entrevistaron al chofer, que les contó que había sido amenazado por un pasajero, molesto porque le había exigido el pago de boletos a personas de su entorno.
En ese momento, el agresivo sujeto le advirtió al colectivero que lo iba a agredir físicamente durante el recorrido y también al finalizar el trayecto, donde iba a contar con el apoyo de otros hombres.
Con las características aportadas por la víctima, los agentes aprehendieron al sospechoso, pero las situaciones violentas no terminaron allí.
Es que el hombre arrestado, al ser examinado en sede de Medicina Legal de la Unidad Regional I, adoptó nuevamente una actitud hostil y forcejeó con médicos y policías que lo custodiaban.
Finalmente, el individuo fue trasladado a la Comisaría 3ª.
El hecho fue caratulado inicialmente como amenazas simples y resistencia a la autoridad y el acusado quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.