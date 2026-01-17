Sigue siendo muy delicado el estado de salud de la beba mordida por un perro

Es de extrema gravedad el estado de salud de la beba atacada por un perro este viernes por la tarde en su casa de barrio Santa Rosa de Lima, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
La pequeña tiene apenas un año de vida y sufrió lesiones gravísimas en la cabeza. Todo ocurrió adentro de la vivienda de su propia familia, en barrio Santa Rosa de Lima.
Según pudo saberse, la pequeña fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde quedó alojada en la sala más compleja de cuidados especiales.
Trascendió que la víctima presenta compromiso craneoencefálico, afectación del cuero cabelludo, de la parte ósea y de la duramadre (capa más externa de las meninges, las membranas protectoras del cerebro y la médula espinal).
“Se encuentra en estado crítico, cursando internación en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, sedación y analgesia. Su evolución neurológica tiene pronóstico reservado”, señalaron fuentes del centro de salud.
También agregaron que la evolución que se produzca en las próximas horas será decisiva, con vistas a su recuperación.
El lamentable episodio, que está siendo investigado, sucedió en la cuadra de calle Estrada al 1900 y causó gran conmoción en la populosa barriada del oeste de la capital provincial.