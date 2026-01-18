Tragedia en Arroyo Leyes: murió calcinado en el incendio de una casilla precaria

Un hombre de 43 años perdió la vida de manera trágica durante la noche del sábado, al quedar atrapado en el incendio de una vivienda precaria en la zona del Loteo Don Carmelo, en jurisdicción de Arroyo Leyes. Las primeras actuaciones policiales y periciales indican que no hubo intervención de terceros.
El hecho es investigado por la Fiscalía como muerte de etiología dudosa, aunque las evidencias preliminares apuntan a un accidente doméstico.
Todo comenzó alrededor de las 23.45 del sábado, cuando un llamado a la central de emergencias 911 advirtió sobre un incendio en una vivienda ubicada sobre calle 7, detrás del Loteo Don Carmelo.
Efectivos de la Subcomisaría 20ª se dirigieron al lugar junto a los servicios de emergencia. Al arribar, constataron que una casilla de construcción precaria estaba siendo consumida por las llamas.
Un cuerpo entre las cenizas
Tras sofocar el fuego, los uniformados realizaron una inspección en el interior de la vivienda y se encontraron con una escena estremecedora: un hombre había quedado atrapado y murió completamente calcinado.
La víctima fue identificada como un masculino de 43 años, oriundo de Santa Silvina, provincia del Chaco, quien se encontraba solo al momento del siniestro.
La hipótesis principal
De acuerdo con las primeras pesquisas, el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas y utilizaba bosta de caballo encendida para ahuyentar insectos, una práctica frecuente en zonas rurales o semiurbanas.
En ese contexto, el fuego se habría descontrolado y se propagó rápidamente por la estructura de la casilla, sin que la víctima pudiera escapar. No se hallaron indicios de participación de terceros, según se desprende del relevamiento inicial.
Trágico incendio en Arroyo Leyes. Foto: Gentileza
Desde el lugar se estableció comunicación con el 0800 del Ministerio Público de la Acusación, donde tomó intervención la operadora actuante. Por su parte el fiscal de turno dispuso la inmediata presencia del cuerpo de Peritos de la PDI.
Trabajaron en la escena médico policial, gabinete criminalístico, fotógrafo, planimétrico y especialistas en huellas y rastros, quienes realizaron las tareas de rigor durante varias horas.
Autopsia
Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, se solicitó la colaboración del servicio de morguera para el traslado del cuerpo calcinado a la Subcomisaría 20ª.
Cerca de las 5.30 de la madrugada, el fiscal libró el oficio correspondiente para el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia que permitirá determinar fehacientemente la causa de la muerte.
La investigación continúa, aunque todo indica que se trató de un trágico accidente doméstico en un contexto de extrema vulnerabilidad.