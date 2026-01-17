Marta Fort atropelló a dos personas y una mujer de 89 años quedó inconsciente

Un accidente vial protagonizado por Marta Fort, modelo e influencer e hija del empresario Ricardo Fort, generó conmoción este sábado en el barrio porteño de Palermo, luego de que su vehículo atropellara a dos peatones. Como consecuencia del impacto, una mujer de 89 años quedó inconsciente y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud, mientras que un hombre sufrió heridas leves.
El hecho ocurrió durante la mañana en una zona de alto tránsito, lo que motivó un importante despliegue de personal policial y sanitario, además de la interrupción momentánea de la circulación.
Una mujer de 89 años quedó inconsciente. Crédito: Infama.
El accidente y el operativo de emergencia
Según la información preliminar, el siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Migueletes y Olleros, cuando el vehículo conducido por Fort embistió a dos personas que cruzaban la calzada. Minutos después, personal del SAME arribó al lugar para asistir a las víctimas y evaluar su estado de salud.
La mujer de 89 años fue la más afectada: quedó inconsciente tras el impacto y fue trasladada en ambulancia al Hospital Rivadavia para realizarle estudios y un seguimiento médico más exhaustivo. En tanto, el otro peatón, un hombre de 31 años, sufrió traumatismos leves y fue atendido en el lugar sin necesidad de internación.
Agentes de la Policía de la Ciudad realizaron las actuaciones correspondientes, tomaron declaración a testigos y comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir la mecánica del accidente.
De manera preliminar, trascendió que la mujer mayor habría cruzado la calle fuera de la senda peatonal, aunque esta versión aún debe ser confirmada por la investigación oficial.
Por el momento, no se informaron imputaciones ni medidas judiciales contra la conductora, ya que el caso se encuentra en una etapa inicial y está sujeto a peritajes y evaluaciones técnicas.
Marta Fort atropelló a dos personas.
Repercusión y perfil mediático
La noticia generó un fuerte impacto mediático debido a la identidad de la conductora. Marta Fort es una figura conocida en el ambiente del espectáculo y las redes sociales, por lo que el episodio rápidamente se viralizó y fue replicado en distintos medios.
Desde su entorno trascendió que Fort no sufrió lesiones y que permaneció en el lugar del hecho mientras se realizaban las primeras tareas de asistencia y control. El episodio volvió a poner el foco en la exposición pública de las figuras mediáticas y en cómo este tipo de situaciones adquiere rápidamente una dimensión nacional.
En las próximas horas será clave la evolución del estado de salud de la mujer de 89 años, cuyo cuadro médico será determinante para establecer el alcance del episodio. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar eventuales responsabilidades.