Intensas lluvias en Salta: crecieron los ríos, rutas cortadas y calles anegadas
Las lluvias registradas durante el fin de semana provocaron el desborde de ríos y arroyos en distintos sectores de la provincia de Salta, lo que derivó en interrupciones de tránsito, autos varados y afectaciones en infraestructuras viales. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas para los próximos días.
Durante el fin de semana, intensas lluvias afectaron gran parte de la provincia de Salta, con acumulados de agua que generaron crecidas en ríos y arroyos de distintas cuencas. Estos fenómenos derivaron en la interrupción de la transitabilidad en importantes corredores viales, especialmente en rutas nacionales y provinciales de la región norte y centro de la provincia.
En el caso de la Ruta Nacional 68, que une la ciudad de Salta con localidades como Cafayate y los Valles Calchaquíes, se registraron sectores con agua y sedimentos sobre la calzada entre Ampascachi, La Viña y Coronel Moldes, lo que obligó a las autoridades a establecer cortes y a solicitar a los conductores extremar la precaución al circular.
Allí, varios vehículos quedaron varados debido a la acumulación de agua, lo que complicó la circulación de personas que regresaban desde eventos y actividades turísticas.
En tanto, sobre la Ruta Provincial 55, conocida también como la Ruta del Artesano en el tramo hacia El Colte, el caudal de ríos y arroyos se elevó hasta tornar la vía intransitable, lo que motivó la recomendación de evitar transitar por ese corredor mientras persistan las condiciones adversas.
Estos fenómenos no se limitaron a la RN 68 y la RP 55: otros tramos de rutas provinciales también presentaron interrupciones por la crecida de cursos de agua, obligando a personal de vialidad y seguridad a señalizar y monitorear las zonas comprometidas.
Cortes, alertas meteorológicas y compromisos locales
Vialidad Nacional informó que, además de los sectores mencionados, la Ruta Nacional 51 entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres permanecía cortada de forma preventiva debido a la acumulación de sedimentos y materiales sobre la calzada como consecuencia del arrastre por las lluvias.
Este corredor, clave para la conectividad entre distintas regiones del noroeste argentino, presentó varios puntos con restricciones que solo se habilitarán cuando las condiciones de seguridad lo permitan.
Las autoridades señalaron que el monitoreo y la asistencia a los sectores afectados se llevaron adelante con equipos técnicos y operativos trabajando en terreno para evaluar y mitigar los riesgos asociados a la fuerte actividad pluvial.
El SMN emitió alertas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas meteorológicas de nivel naranja y amarillo para buena parte de la provincia de Salta, lo que indica la posibilidad de tormentas con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes de viento y posible caída de granizo en los próximos días.
En la zona del centro y norte provincial, incluyendo la capital salteña, las previsiones señalan la probabilidad de precipitaciones acumuladas entre 80 y 120 milímetros, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Estos fenómenos persistentes generan preocupaciones adicionales entre las autoridades locales, que mantienen recomendaciones a la población para extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y atender la señalización vial que se implementa en los sectores afectados.
Más allá de los inconvenientes viales, las lluvias y las crecidas también provocaron calle anegadas en zonas urbanas y rurales, con informes de ingreso de agua en viviendas en sectores como el municipio de La Viña. Las autoridades municipales y provinciales coordinan medidas de asistencia y apoyo a los vecinos cuyas viviendas fueron alcanzadas por la acumulación de agua.
En algunos sectores de la provincia, los servicios básicos también se vieron afectados temporalmente. Por ejemplo, se reportó la interrupción del suministro de agua potable en localidades como La Caldera, La Calderilla y Vaqueros debido a la rotura de infraestructura relacionada con la red de acueductos, contexto que obligó a las empresas prestadoras a planificar restablecimientos que dependan de la mejora de las condiciones climáticas.
Las autoridades provinciales y municipales recordaron la importancia de mantenerse informados sobre la evolución del clima y de seguir las recomendaciones oficiales, entre las que se incluyen evitar cruzar cursos de agua crecidos y no transitar por zonas anegadas, dado el riesgo que implica para personas y vehículos.
En lo que respecta al pronóstico de los próximos días, el SMN indica que podrían continuar las condiciones inestables, por lo que la continuidad de alertas y la posibilidad de nuevas interrupciones de rutas y servicios no puede descartarse. La coordinación entre los organismos viales, de emergencia y de meteorología seguirá siendo clave para responder a esta situación.