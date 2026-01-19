Complicaciones

Intensas lluvias en Salta: crecieron los ríos, rutas cortadas y calles anegadas

Las lluvias registradas durante el fin de semana provocaron el desborde de ríos y arroyos en distintos sectores de la provincia de Salta, lo que derivó en interrupciones de tránsito, autos varados y afectaciones en infraestructuras viales. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas para los próximos días.