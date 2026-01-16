Crisis climática

Tragedia en el sur de África: más de 100 muertos por lluvias torrenciales e inundaciones

Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue quedaron bajo el agua, las viviendas fueron arrasadas y caminos clave quedaron inutilizables, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia. Muchas de las víctimas murieron por derrumbes, arrastre de agua y colapso de viviendas precarias, especialmente en zonas rurales y asentamientos vulnerables.