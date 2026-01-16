Tragedia en el sur de África: más de 100 muertos por lluvias torrenciales e inundaciones
Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue quedaron bajo el agua, las viviendas fueron arrasadas y caminos clave quedaron inutilizables, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia. Muchas de las víctimas murieron por derrumbes, arrastre de agua y colapso de viviendas precarias, especialmente en zonas rurales y asentamientos vulnerables.
Los gobiernos locales estiman que la reconstrucción demandará millones de dólares, en una región que ya enfrenta dificultades económicas y sociales previas al desastre climático.
Una ola de lluvias intensas e inundaciones devastadoras golpea desde hace varios días al sur de África y ya dejó más de un centenar de víctimas fatales, además de miles de evacuados y graves daños en infraestructura. Las autoridades declararon el estado de emergencia en las zonas más afectadas, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia humanitaria.
Un fenómeno extremo que desbordó ríos y ciudades
Las precipitaciones, calificadas como excepcionales por su intensidad y persistencia, afectaron principalmente a regiones del sur africano donde ríos y arroyos se desbordaron en pocas horas. Barrios enteros quedaron bajo el agua, viviendas fueron arrasadas y caminos clave quedaron inutilizables, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia.
Según los primeros reportes oficiales, muchas de las víctimas murieron por derrumbes, arrastre de agua y colapso de viviendas precarias, especialmente en zonas rurales y asentamientos vulnerables.
Las lluvias intensas no solo están causando inundaciones, están expulsando cocodrilos de los ríos y llevándolos directamente a las ciudades.
Emergencia humanitaria y miles de evacuados
Además del saldo trágico de fallecidos, las inundaciones obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares. Escuelas, centros comunitarios y edificios públicos fueron habilitados como refugios temporales, aunque las autoridades advirtieron que los recursos son limitados frente a la magnitud del desastre.
Organismos de emergencia trabajan contrarreloj para garantizar agua potable, alimentos y atención médica, ante el riesgo de brotes de enfermedades vinculadas al agua contaminada y la falta de saneamiento.
Barrios enteros quedaron bajo el agua, viviendas fueron arrasadas y caminos clave quedaron inutilizables.
Infraestructura dañada y servicios interrumpidos
Las lluvias provocaron severos daños en rutas, puentes y tendidos eléctricos. En varias localidades se registraron cortes prolongados de energía y comunicaciones, lo que complicó la coordinación de los operativos de rescate y el relevamiento de víctimas.
Las lluvias intensas en varias provincias de Sudáfrica no solo están causando inundaciones, están expulsando cocodrilos de los ríos y llevándolos directamente a las ciudades.
Los gobiernos locales estiman que la reconstrucción demandará millones de dólares, en una región que ya enfrenta dificultades económicas y sociales previas al desastre climático.
Los daños que produjeron las tormentas dificultaron el acceso de los equipos de emergencia. REUTERS/Oupa Nkosi
El impacto del cambio climático
Especialistas y organismos internacionales volvieron a poner el foco en el impacto del cambio climático, que incrementa la frecuencia y la violencia de fenómenos meteorológicos extremos. En este caso, las lluvias superaron ampliamente los promedios históricos y encontraron a muchas comunidades sin infraestructura adecuada para resistirlas.
Desde Naciones Unidas y organizaciones humanitarias se reiteró el llamado a fortalecer los sistemas de prevención y adaptación, especialmente en países en desarrollo que resultan los más afectados por estos eventos.
Mientras el agua comienza a bajar en algunas zonas, el sur de África enfrenta ahora el desafío más complejo: contener la emergencia humanitaria y comenzar la reconstrucción. El drama deja al descubierto, una vez más, la vulnerabilidad de miles de personas frente a eventos climáticos extremos que ya no son excepcionales, sino cada vez más frecuentes.