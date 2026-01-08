La Merced - Rosario de Lerma

Salta: desbordes, anegamientos y un dramático rescate en medio del temporal

Un video viral muestra el operativo para salvar a una pareja que quedó atrapada por la inundación en la ruta 68. Otras imágenes que circulan en redes sociales describen calles anegadas, un canal desbordado y rutas cortadas en el valle.