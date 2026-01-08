Salta: desbordes, anegamientos y un dramático rescate en medio del temporal
Un video viral muestra el operativo para salvar a una pareja que quedó atrapada por la inundación en la ruta 68. Otras imágenes que circulan en redes sociales describen calles anegadas, un canal desbordado y rutas cortadas en el valle.
Intensas precipitaciones provocaron desbordes y anegamientos en Salta.
Una pareja fue salvada este miércoles en La Merced, Salta, mientras el temporal provocaba el desborde y anegamientos en la ruta 68. El hecho quedó registrado en videos difundidos por medios locales que muestran el momento en que personal auxiliar retira a las personas del área inundada y las traslada a un lugar seguro.
El video muestra el operativo de rescate y la magnitud del agua sobre la calzada; la pareja resultó evacuada en medio de la corriente y luego asistida por equipos locales.
En La Merced, la ruta 68 quedó afectada por la creciente y las imágenes confirman que la zona quedó cortada temporalmente, situación que el medio vincula con el paso de un río por la calle San Martín. El rescate se produjo en ese marco de calles anegadas y flujo de agua sobre la calzada.
El desborde
Las imágenes virales documentan además el impacto del temporal en el departamento: viviendas y tramos viales sufrieron anegamientos, y las labores de auxilio se concentraron en asegurar a las personas y restablecer el tránsito en la región.
El fenómeno del desborde se extendió más allá de La Merced y afectó al valle: en Rosario de Lerma las calles quedaron bajo el agua luego de que un canal se desbordara. Las imágenes virales describen calles anegadas y sectores urbanos con acumulación de agua que impidió la circulación.
Los anegamientos
Las rutas quedaron cortadas en distintos tramos del valle, lo que motivó cierres preventivos y desvíos. La presencia de agua sobre la calzada y en accesos urbanos condicionó la movilidad y obligó a las autoridades locales a controlar el paso de vehículos.
Intensas precipitaciones y anegamientos en Salta.
Las localidades afectadas enfrentaron problemas de accesibilidad por el avance del agua; el medio reportó que equipos municipales monitorizaron el estado de las rutas y evaluaron alternativas para la transitabilidad mientras persistía el temporal.
El fenómeno climático
Fuentes locales explicaron que las condiciones meteorológicas intensas provocaron el aumento de caudales y la acumulación de agua en puntos bajos, situación que generó múltiples llamados de auxilio y la movilización de recursos para el rescate.
Intensas precipitaciones y anegamientos en Salta.
El temporal dejó tramos viales cortados y población asistida en distintos puntos de Salta. Las autoridades locales mantuvieron tareas de evaluación y reparación mientras continuaba la atención a quienes quedaron afectados por los anegamientos.