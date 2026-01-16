Temporal en la costa santafesina

Lluvias históricas en San Javier: cortes preventivos y asistencia a familias afectadas

Un fuerte temporal afectó este jueves a la ciudad de San Javier, donde se registraron 128 milímetros de lluvia hasta las primeras horas de la tarde. Ante la persistencia de las tormentas y la vigencia de un alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio activó un amplio operativo preventivo, con cortes de calles, monitoreo permanente y asistencia a familias damnificadas.