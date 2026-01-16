Lluvias históricas en San Javier: cortes preventivos y asistencia a familias afectadas
Un fuerte temporal afectó este jueves a la ciudad de San Javier, donde se registraron 128 milímetros de lluvia hasta las primeras horas de la tarde. Ante la persistencia de las tormentas y la vigencia de un alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio activó un amplio operativo preventivo, con cortes de calles, monitoreo permanente y asistencia a familias damnificadas.
El temporal generó innumerables problemas en San Javier. Foto: Gentileza
La ciudad de San Javier fue duramente afectada este jueves por intensas precipitaciones que, según datos oficiales, superaron los 128 milímetros acumulados hasta las 18.30 horas. Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta naranja por tormentas severas para la región, advirtiendo que el área continuará siendo impactada por fenómenos de variada intensidad.
De acuerdo al informe meteorológico, las tormentas podrían presentarse con fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Para las próximas horas se prevén acumulados de entre 60 y 90 milímetros, valores que no se descarta que sean superados de manera puntual.
Operativo municipal, cortes y asistencia a vecinos
Ante las precipitaciones registradas y el pronóstico adverso, la Municipalidad de San Javier informó que se encuentra trabajando de manera preventiva en distintos sectores de la ciudad.
En ese marco, se dispuso un corte total de circulación en la calle ubicada detrás de los barrios Santa Rosa y Dignidad, conocida como Ex Camino de la Feria, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua. Desde el Ejecutivo comunal se remarcó que la circulación permanecerá prohibida hasta nuevo aviso.
Las autoridades indicaron que los desagües funcionan correctamente, aunque se detectaron algunos puntos de saturación, aclarando que el nivel del agua desciende de forma normal. Además, las bombas de bajo levante se encuentran listas de manera preventiva y se trabaja de forma articulada con Bomberos Voluntarios y la UTE a cargo de la obra de la Costanera.
Durante la mañana y tarde del jueves se atendieron 16 casos de viviendas anegadas, asistiendo a las familias afectadas con bolsas de arena. Asimismo, se solicitó colaboración a Protección Civil de la Provincia para la provisión de bolsas y nylon, a fin de reforzar la respuesta ante eventuales nuevas emergencias.
Recomendaciones y monitoreo permanente
Frente a la continuidad del alerta naranja, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones a la población para reducir riesgos y actuar con responsabilidad.
Se solicita seguir las indicaciones oficiales, mantener la calma, salir de los hogares solo si es estrictamente necesario y evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.
También se recomienda permanecer en construcciones cerradas, desconectar electrodomésticos si ingresa agua, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.
En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 3405 503 907, además de tener a mano los contactos de Protección Civil, Bomberos Voluntarios y Policía.
Las autoridades locales continúan monitoreando de manera constante la evolución de las condiciones climáticas y solicitan a la comunidad mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales.