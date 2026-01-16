Departamento Las Colonias

Un fuerte temporal afectó a Pilar: más de 100 mm y trabajos de emergencia en toda la localidad

Una intensa tormenta registrada durante la mañana del jueves dejó más de 110 milímetros de lluvia, provocando anegamientos, caída de árboles y daños en instituciones educativas, deportivas y culturales. Ante la magnitud del fenómeno, la Junta Comunal de Defensa Civil activó un operativo integral.