Vecinos de Barranquitas Oeste reclaman agua potable y obras

Vecinos de Barranquitas Oeste, en la zona de Artigas y el terraplén, denuncian que llevan más de un año sin acceso al agua potable y sin respuestas concretas del municipio, a pesar de reiterados reclamos y promesas incumplidas.
Jesús, vecino del barrio, comentó la situación a Periodismo Ciudadano de El Litoral. Relató que los reclamos por el acceso al agua y mejoras en los caminos llevan más de un año sin avances. Según explicó, hubo contactos con funcionarios municipales, pero las respuestas nunca se concretaron.
“Ya venimos reclamando hace como un año. Hablé con funcionarios de la Municipalidad de Santa Fe y algunos hasta se acercaron al barrio. Me dijeron que iban a hacer un ripio, después a poner unos palos con lulet, después el agua... pero fue pura mentira”, expresó.
Jesús detalló que la situación de las calles empeora en días de lluvia, lo que agrava los problemas para circular, especialmente en situaciones de emergencia. “Hay mucha gente que a veces se enferma, se accidenta, y tiene que salir corriendo hasta la avenida Perón. Acá no entra ni una ambulancia”, lamentó.
Barranquitas Oeste es uno de los sectores más postergados de la capital santafesina. Aunque está a pocas cuadras de avenidas principales como Perón y Fray Cayetano Rodríguez, el interior del barrio parece un mundo aparte: calles sin mantenimiento, ausencia de iluminación y servicios básicos que llegan de manera irregular o directamente no llegan.
Para muchas familias, la falta de agua no es solo un problema sanitario, sino también una barrera para vivir con dignidad. “Estamos en pleno verano y no tenemos ni para llenar un balde. ¿Qué hacemos con los chicos, con los abuelos?”, se preguntan los vecinos.
El vecino aseguró que volvió a comunicarse con personal municipal, pero la respuesta fue la misma: que “las máquinas están ocupadas” y que por eso no pueden enviar ninguna para realizar trabajos en la zona.
Además, se prometió la llegada de personal de Aguas Santafesinas y la EPE, algo que tampoco ocurrió. “Dijeron que iban a traer a la gente de la EPE y de aguas provinciales, pero hasta ahora nada. Nos miran con mentira nomás”, agregó.
La situación en Barranquitas Oeste refleja el abandono que muchas barriadas de la ciudad de Santa Fe denuncian de forma reiterada. Vecinos como Jesús siguen esperando que el Estado cumpla con lo prometido: agua potable, accesibilidad y servicios básicos. Mientras tanto, el calor y la precariedad hacen más difícil el día a día.
