Santa Fe ciudad

Calles anegadas y barro: el reclamo que se repite en barrio El Sabalito

En la zona de Carrasco, Chaco y ex Combatientes de Malvinas, los vecinos denuncian que cada lluvia deja al barrio aislado. Aseguran que ya realizaron múltiples reclamos sin obtener respuestas y advierten que una ambulancia no podría ingresar ante una emergencia.