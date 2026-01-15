Calles anegadas y barro: el reclamo que se repite en barrio El Sabalito
En la zona de Carrasco, Chaco y ex Combatientes de Malvinas, los vecinos denuncian que cada lluvia deja al barrio aislado. Aseguran que ya realizaron múltiples reclamos sin obtener respuestas y advierten que una ambulancia no podría ingresar ante una emergencia.
El agua y el barro vuelven intransitable la intersección de Carrasco y Chaco tras cada lluvia.
En barrio El Sabalito, al norte de la ciudad de Santa Fe, la situación de las calles se volvió un problema cotidiano. En la intersección de Carrasco y Chaco, con ex Combatientes de Malvinas, transitar se vuelve prácticamente imposible cada vez que llueve.
El agua se acumula durante horas y el barro permanece por días. Autos, motos y bicicletas no pueden circular, y los vecinos quedan aislados dentro del barrio. “Después de la lluvia es incluso peor”, relatan quienes viven en la zona.
Caterina, una de las vecinas afectadas, se comunicó con Periodismo Ciudadano a través de WhatsApp para visibilizar el problema. Contó que ya realizaron varios reclamos formales, pero hasta el momento no recibieron respuestas ni soluciones concretas.
La preocupación va más allá de las complicaciones diarias para salir o ingresar al barrio. Los vecinos advierten que, ante una emergencia, el ingreso de una ambulancia o de cualquier vehículo de asistencia sería imposible por el estado de las calles.
Reclamos que se repiten sin respuesta
Según relatan los vecinos, los pedidos para mejorar la transitabilidad de la zona no son nuevos. Aseguran que vienen reclamando desde hace años algún tipo de obra que permita drenar el agua y evitar la formación de barro.
El estado de las calles impide el ingreso de ambulancias ante una emergencia.
El problema se agrava en los días posteriores a las lluvias, cuando el agua baja pero el terreno queda completamente deteriorado. En ese estado, el tránsito resulta aún más riesgoso, incluso para quienes se mueven a pie.
La falta de mantenimiento y de obras básicas genera malestar y sensación de abandono. Los vecinos sostienen que no se trata de un inconveniente aislado, sino de una situación estructural que requiere una solución definitiva.
Vecinos de El Sabalito aseguran que los reclamos se repiten desde hace años sin respuestas.
Periodismo Ciudadano como canal de reclamo
Lo que ocurre en barrio El Sabalito se suma a otros pedidos por servicios básicos que llegan a diario a través de Periodismo Ciudadano, la herramienta de El Litoral que permite canalizar inquietudes barriales.
Mediante este espacio, vecinos de distintos puntos de la ciudad pueden enviar denuncias, reclamos o comentarios sobre hechos de interés público a través del canal de WhatsApp (+54 9 342 6 305344).
Desde el barrio esperan que la difusión del reclamo permita visibilizar la situación y que las autoridades puedan tomar intervención para mejorar las condiciones de circulación y seguridad en la zona.