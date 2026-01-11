Reclamo

Denuncian abandono de la plaza La Positiva en barrio Liceo Norte de la ciudad de Santa Fe

Una vecina expuso el deterioro de la plaza La Positiva, ubicada a metros de avenida Blas Parera. Juegos rotos, pastizales altos y falta de mantenimiento encendieron la preocupación por la seguridad de los niños. El reclamo llegó a través de Periodismo Ciudadano de El Litoral.