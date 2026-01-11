Denuncian abandono de la plaza La Positiva en barrio Liceo Norte de la ciudad de Santa Fe
Una vecina expuso el deterioro de la plaza La Positiva, ubicada a metros de avenida Blas Parera. Juegos rotos, pastizales altos y falta de mantenimiento encendieron la preocupación por la seguridad de los niños. El reclamo llegó a través de Periodismo Ciudadano de El Litoral.
Los juegos infantiles de madera presentan roturas y faltantes por falta de mantenimiento.
La plaza La Positiva, en barrio Liceo Norte, se convirtió en motivo de reclamo por parte de los vecinos de la zona norte de la ciudad de Santa Fe. La falta de mantenimiento, el crecimiento descontrolado de los yuyos y el deterioro de los juegos infantiles generan preocupación y malestar entre quienes utilizan el espacio público.
Joana, vecina del barrio, decidió visibilizar la situación a través de un video enviado a Periodismo Ciudadano de El Litoral. En su testimonio, describió el estado de abandono que presenta la plaza, ubicada a pocos metros de avenida Blas Parera, una zona de alto tránsito y referencia barrial.
“Estamos en la plaza La Positiva y no quiero dejar de mostrar el total abandono que tiene desde hace un tiempo”, relató la vecina, quien aclaró que si bien parte del deterioro es responsabilidad de quienes no cuidan el espacio, el mantenimiento corresponde al municipio.
Según explicó, el corte de pasto y el control del crecimiento de los yuyos no se realizan desde hace meses. La falta de limpieza convierte al predio en un descampado, lo que desalienta su uso recreativo y genera riesgos sanitarios.
Uno de los puntos más críticos señalados por Joana es el estado de los juegos infantiles. Los mismos están construidos íntegramente en madera, un material que con el paso del tiempo y sin mantenimiento adecuado se fue deteriorando de manera evidente.
La plaza La Positiva está ubicada a metros de avenida Blas Parera, en barrio Liceo Norte.
Juegos rotos y riesgo para los chicos
“Los supuestos juegos que debía tener la plaza están recontrarrotos”, afirmó la vecina. En varios sectores, la madera presenta roturas y faltantes, lo que representa un peligro para los niños que intentan utilizarlos.
La preocupación central es que el abandono derive en un accidente grave. “Ojalá no tengamos que conocer esta plaza porque algún chico se cayó, se fracturó o fue picado por alguna alimaña”, advirtió Joana en su mensaje.
Además del riesgo físico por los juegos dañados, los vecinos temen la presencia de insectos y animales que suelen proliferar en espacios con pastizales altos y falta de limpieza regular.
La plaza, que debería funcionar como un lugar de encuentro y recreación para las familias del barrio, hoy aparece prácticamente inutilizada. La falta de intervención oficial profundiza la sensación de abandono en una zona que reclama mayor presencia del Estado.
Un pedido directo al municipio
En su mensaje, Joana pidió ayuda para difundir la situación y lograr que el reclamo llegue a las autoridades municipales. “Te pido, por favor, que me ayudes compartiendo esta historia para que llegue al intendente y a la municipalidad”, expresó.
El objetivo, remarcó, no es generar polémica sino lograr que la plaza vuelva a ser un espacio público en condiciones. “Ojalá que la plaza se convierta realmente en una plaza y no en este descampado lleno de yuyos”, sostuvo.
Vecinos reclaman limpieza, corte de pasto y mejoras para garantizar la seguridad de los chicos.
El testimonio forma parte de los mensajes recibidos por Periodismo Ciudadano de El Litoral, una herramienta que permite a los vecinos de Santa Fe visibilizar problemáticas cotidianas y reclamar soluciones concretas para sus barrios.
Desde el entorno vecinal esperan que el reclamo tenga respuesta y que se avance con tareas básicas de mantenimiento, reparación de juegos y puesta en valor del espacio público.