Parque Sur: denuncian aguas contaminadas y falta de mantenimiento en los piletones

Asistentes diarios del Parque Sur advirtieron sobre el deterioro de los piletones del complejo recreativo. Denuncian acumulación de repollitos, residuos arrojados por vecinos, fuerte olor y ausencia de materiales básicos para el tratamiento del agua, en plena temporada estival.