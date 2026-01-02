Parque Sur: denuncian aguas contaminadas y falta de mantenimiento en los piletones
Asistentes diarios del Parque Sur advirtieron sobre el deterioro de los piletones del complejo recreativo. Denuncian acumulación de repollitos, residuos arrojados por vecinos, fuerte olor y ausencia de materiales básicos para el tratamiento del agua, en plena temporada estival.
Los piletones del Parque Sur presentan aguas turbias por la acumulación de repollitos y residuos.
El estado de los piletones del Parque Sur genera creciente preocupación entre quienes frecuentan el espacio verde durante el verano. Según relataron asistentes habituales, el agua presenta una notable turbidez, acompañada por la acumulación de repollitos y residuos arrojados por algunas personas.
A esta situación se suma la presencia de gran cantidad de mosquitos y un olor nauseabundo que se percibe en distintos sectores del predio. “El agua no está en condiciones en el pileton mayor y el ambiente se vuelve insoportable”, describieron vecinos que concurren a diario.
La falta de insumos para el tratamiento del agua genera preocupación en plena temporada estival.
Reclamos por falta de mantenimiento e insumos
De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, el personal encargado del mantenimiento no contaría con los materiales necesarios para realizar tareas básicas. “No tienen cloro, ni alguicidas para limpiar los piletones”, señalaron.
Asistentes habituales denuncian presencia de mosquitos y olores intensos en el sector.
Además, indicaron que los trajes y elementos de trabajo no estarían en condiciones aptas para intervenir en el agua, lo que limita aún más las posibilidades de saneamiento y prevención sanitaria en plena temporada estival.
Un aporte desde el periodismo ciudadano
Los reclamos surgieron a partir de aportes realizados por vecinos y usuarios del parque, en el marco del periodismo ciudadano, que permite visibilizar situaciones cotidianas que impactan directamente en la calidad de vida y en el uso de los espacios públicos.
A través de fotos y relatos, los asistentes buscan que la problemática llegue a las autoridades para que se tomen medidas concretas y se garantice el correcto funcionamiento de un espacio muy concurrido durante el verano.
El Parque Sur es uno de los lugares más elegidos por las familias para refrescarse y recrearse ante las altas temperaturas. Por su ubicación y dimensiones, se convierte en un punto clave de encuentro, especialmente para quienes no tienen acceso a piletas privadas.
Por eso, los vecinos remarcan la importancia de mantener los piletones en condiciones óptimas, no solo por una cuestión recreativa, sino también sanitaria, para que el predio siga siendo un espacio seguro y disfrutable para grandes y chicos.