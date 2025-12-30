Vuelven a asomar los repollitos en el lago del Parque del Sur

Quienes transitan o visitan a diario por el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe podrán notar por estos días que creció la presencia de repollitos en el lago.
Habituales caminantes y visitantes del espacio público advirtieron a El Litoral por la presencia de la vegetación que tanto dolor de cabeza trajo al espejo de agua. El recuerdo de la invasión del 2023 y la limpieza en el verano de 2024.
Así lo hicieron saber en contacto con El Litoral al comunicarse por el WhatsApp de Periodismo Ciudadano (+543426305344). “Hay más que el domingo”, comentó una lectora.
Efectivamente, este martes un equipo de este medio se dirigió hasta el lugar y notó la presencia de esta vegetación en el extremo sur del lago, sobre las orillas e in crescendo. Un cartel colocado por la Municipalidad insta a los ciudadanos a no bañarse. También se aprecia que el sistema de bombeo y renovación de agua se encuentra en funcionamiento.
En 2023 el lago del Parque del Sur fue prácticamente invadido por esta vegetación que se reproducía rápidamente. Un artículo de El Litoral de julio de ese año daba cuenta del reclamo del Club Náutico El Quilla por la gran presencia de los repollitos que impedía las prácticas deportivas acuáticas.
Pese a los primeros intentos por limpiar el lago, para octubre el problema persistía. Al mes siguiente, apenas se veía el agua y los repollitos dominaban la escena. Cambio de gestión de por medio, comenzó la “lucha” contra la vegetación.
“La Municipalidad logró retirar gran parte de los repollitos del lago del Sur”, tituló El Litoral el 4 de enero de 2024. Tres días después llegó a Santa Fe una máquina para acelerar los procesos. Pasaron unos 10 días y los cambios comenzaron a verse. “Repollitos: la cosechadora acuática, clave en la recuperación del lago del Sur”, se publicó en este medio.
A principios de febrero, el lago quedó limpio; mientras tanto, el club El Quillá convocó a la ciudadanía a una jornada de limpieza.
La vegetación se trata de Pistia stratiotes, es la única especie del género monotípico Pistia. Esta planta acuática de la familia Araceae es llamada comúnmente repollito de agua.
Según el sitio especializado Argentinat, “las plantas de Pistia stratiotes flotan en la superficie del agua con sus raíces que cuelgan sumergidas debajo de las hojas flotantes. Es una planta perenne monocotiledónea con las hojas gruesas, suaves que forman una roseta”.
“Las hojas pueden tener hasta 14 centímetros de largo y tener algún vástago, son de márgenes verdes, con las venas paralelas, onduladas ligeras y se cubren con pelos cortos que forman como la estructura de una cesta que atrapan burbujas de aire, aumentando la flotabilidad de la planta”, describe la citada web
“Las flores son dioicas, y se ocultan en el centro de la planta entre las hojas, las bayas verdes pequeñas se forman después de la fertilización. La planta puede también realizar un tipo de reproducción asexual, la planta madre y las hijas están conectadas por un estolón corto, formando densas esteras que cubren las superficies de charcas y de ríos de caudal lento”, agrega.