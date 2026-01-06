Vecinos de Guadalupe Oeste reclaman el acceso al agua potable y advierten riesgos sanitarios
A través de Periodismo Ciudadano, habitantes del barrio Guadalupe Oeste hicieron llegar un reclamo por la falta de conexión al servicio de agua potable. El pedido apunta a garantizar condiciones básicas de salud, higiene y calidad de vida en el sector.
Los vecinos advierten que la falta de agua potable representa un riesgo para la salud.
Un reclamo vecinal llegó a la redacción de El Litoral a través de Periodismo Ciudadano. Se trata de habitantes del barrio Guadalupe Oeste, ubicado entre General Alvear al 7800 y Pavón al 1900, de la ciudad de Santa Fe que denuncian la falta de acceso al servicio de agua potable.
Según expresaron los vecinos, la ausencia de este suministro esencial genera dificultades cotidianas y representa un riesgo sanitario para quienes viven en la zona. La situación afecta especialmente a niños, adultos mayores y familias que no cuentan con alternativas seguras para el consumo diario.
El planteo fue realizado de manera colectiva y busca visibilizar una problemática que, aseguran, se mantiene sin respuestas desde hace tiempo. En el mensaje enviado a este medio, los vecinos remarcan que el agua potable es un derecho básico y una condición indispensable para la vida diaria.
Unproblema queimpacta en la salud
Desde el barrio advirtieron que la falta de agua potable compromete las condiciones mínimas de higiene y prevención de enfermedades. Esta situación, señalaron, profundiza la vulnerabilidad del sector y expone a la comunidad a riesgos evitables. Por ese motivo, solicitaron que las autoridades evalúen la factibilidad técnica de incorporar el servicio en el barrio.
En el reclamo también pidieron información clara sobre los pasos administrativos necesarios y los plazos estimados para avanzar con una solución concreta. “Necesitamos que hagan la extensión de la cañería desde calle Pavón y Alvear para el lado norte, para que podamos tener la red como corresponde”, expresaron.
Pedido derespuestas y diálogo
Los vecinos manifestaron su disposición a aportar la documentación que sea requerida y a mantener reuniones con los organismos correspondientes. El objetivo, explicaron, es encontrar una respuesta institucional a una demanda que consideran urgente.
La calle del barrio presenta un fuerte deterioro y carece de cordón cuneta.
Además de la falta de acceso al agua potable, los vecinos señalaron otras deficiencias estructurales que agravan la situación del barrio. La calle presenta un marcado deterioro, con sectores irregulares que dificultan la circulación, especialmente en días de lluvia. A esto se suma la ausencia de cordón cuneta, lo que provoca acumulación de barro y escurrimientos desordenados que afectan a las viviendas.
El reclamo se suma a otros pedidos por servicios básicos que llegan a diario a través de Periodismo Ciudadano, una herramienta que permite canalizar las inquietudes de distintos barrios de la ciudad.
Mientras tanto, las familias de Guadalupe Oeste insisten en que el acceso al agua potable no puede seguir postergándose. “Es una necesidad básica para vivir con dignidad”, remarcaron, a la espera de una respuesta oficial.