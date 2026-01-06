Santa Fe ciudad

Vecinos de Guadalupe Oeste reclaman el acceso al agua potable y advierten riesgos sanitarios

A través de Periodismo Ciudadano, habitantes del barrio Guadalupe Oeste hicieron llegar un reclamo por la falta de conexión al servicio de agua potable. El pedido apunta a garantizar condiciones básicas de salud, higiene y calidad de vida en el sector.