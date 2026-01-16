Qué dice el pronóstico este viernes en la ciudad de Santa Fe

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo mayormente nublado primera hora de la mañana. Se espera que continúen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 20º y la máxima sería de 31°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que se esperan chaparrones durante la jornada.
Se esperan chaparrones por la mañana y tarde/noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 31º, bajando a 25° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la presión fue de 1009.4 hPa, viento calmo y visibilidad de 12 km.