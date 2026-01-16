Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
La lista de tareas previstas para este 16 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
00:00 - 06:00 Por San Martín entre H. Irigoyen e Irigoyen Freyre
07:00 - 11:00 Arenales, Frutos, Córdoba y 1 de Mayo
09:00 - 12:00 San Juan, Macia, Gral. López y Gaboto
09:00 - 12:00 Balcarce, Iriondo, 12 de Septiembre y Belgrano
09:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Mitre y Salta
09:00 - 12:00 Lavalle, Mauri, 1 de Mayo y Mosconi
09:00 - 12:00 Entre Ríos, calle 10, calle 16 y Castelli
09:00 - 13:00 Aromos, Estrella Federal, Sauce y Magnolias
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.