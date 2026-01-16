#HOY:

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 16 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

00:00 - 06:00 Por San Martín entre H. Irigoyen e Irigoyen Freyre

Santo Tomé

07:00 - 11:00 Arenales, Frutos, Córdoba y 1 de Mayo

09:00 - 12:00 San Juan, Macia, Gral. López y Gaboto

09:00 - 12:00 Balcarce, Iriondo, 12 de Septiembre y Belgrano

09:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Mitre y Salta

09:00 - 12:00 Lavalle, Mauri, 1 de Mayo y Mosconi

Sauce Viejo

09:00 - 12:00 Entre Ríos, calle 10, calle 16 y Castelli

09:00 - 13:00 Aromos, Estrella Federal, Sauce y Magnolias

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

