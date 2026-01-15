Un sector de Recreo sufre reiterados cortes de luz y los vecinos ya no saben qué hacer

Cortes reiterados de energía tienen a mal traer a un sector del sur de la ciudad de Recreo. Días de altas temperaturas y de tormentas son jornadas complicadas para los vecinos de un loteo que se está poblando al oeste de la Ruta Nacional 11.
Ocurre en un sector del sur de la localidad del dpto La Capital. Habitantes del lugar contaron a El Litoral su preocupación por la seguidilla de interrupciones del servicio eléctrico. Algunos apuntan a problemas históricos.
Ubicado por calle San Juan, el lugar está identificado por la “casona”, un viejo club de tiro reconvertido en espacio cultural y social por parte del municipio recreino, hoy llamado Cazadores de Cultura.
Sólo para mencionar, esta semana que transcurre se registraron una decena de cortes o baja de tensión. Al repasar la información de la Empresa Provincial de la Energía, la compañía informó por trabajos el martes 13 de diciembre en la zona, pero las interrupciones se dieron antes, durante y luego de las tareas.
Así lo hicieron saber quienes viven en la zona en diálogo con El Litoral. Como suele suceder en los barrios de la ciudad de Santa Fe y otras localidades, a través de un grupo de WhatsApp los vecinos alertan por cuestiones aledañas al lugar.
“Otra vez sin luz? Increíble”, se replica todas las semanas en los grupos de mensajería. "¡Como jode el tema luz! Cuantas veces se corta todos los días", escribió una vecina. "¡Tremendo con este calor!", sumó otra cerca del mediodía cuando la temperatura superaba los 30°.
Ante la consulta de este medio, vecinos indicaron que los días de tormenta y calor, ya saben que se viene el corte.
El reclamo de los vecinos viene de larga data y ponen de manifiesto su temor por los electrodomésticos de las viviendas. Además, en el barrio no hay agua de red con lo cual estos cortes de energía afectan también al consumo hogareño de agua ya que las bombas no funcionan correctamente, según apuntaron.
También se pierden cadenas de frío en viviendas y algunos pequeños comercios de la zona. Además, se entre cortan rutinas de trabajo de quienes realizan tareas homeoffice, agregaron.
Las respuestas que reciben son similares en casi todas las oportunidades: se requiere una inversión importante en la zona en materia de infraestructura eléctrica.
El reclamo incluso llegó al Concejo de Recreo a través de una nota firmada a principios de 2025 en la que además, se sumaros otros sectores como los barrios San Camilo y San Cayetano, según consta en la presentación. En concreto, esa misiva buscaba gestionar reuniones con responsables de la EPE en la ciudad para encontrar una solución al problema.