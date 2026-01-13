Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 13 de enero.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 – 09:00 Av. A. del Valle, Alberti, Azcuénaga y Rivadavia
07:00 – 09:00 Av. A. del Valle, Alberti, Padre Genesio y San Martín
07:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Pavón, Reg. 12 de Infantería y Rivadavia
08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Av. Galicia, French y Patricio Cullen
08:00 - 12:00 Av. Gral. Paz, Pedro de Vega, O. Príncipe y Antonia Godoy
08:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Candioti y San Juan
09:00 - 13:00 Aromos, Estrella Federal, Sauce y Magnolias
06:00 - 09:00 San Juan entre I. Crespo y J. Alberdi
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.