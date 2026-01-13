#HOY:

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 13 de enero.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:00 – 09:00 Av. A. del Valle, Alberti, Azcuénaga y Rivadavia

07:00 – 09:00 Av. A. del Valle, Alberti, Padre Genesio y San Martín

07:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Pavón, Reg. 12 de Infantería y Rivadavia

08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Av. Galicia, French y Patricio Cullen

08:00 - 12:00 Av. Gral. Paz, Pedro de Vega, O. Príncipe y Antonia Godoy

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Candioti y San Juan

Sauce Viejo

09:00 - 13:00 Aromos, Estrella Federal, Sauce y Magnolias

Recreo

06:00 - 09:00 San Juan entre I. Crespo y J. Alberdi

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

