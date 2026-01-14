Quiso robar en un supermayorista, se enredó en un alambrado y amenazó con matarse

Lo que comenzó como un intento de hurto terminó convirtiéndose en una escena tan insólita como peligrosa. Durante la mañana del miércoles, un ladrón quedó atrapado en un alambrado de púas en el predio del supermayorista Vital (ruta 11, km 477, Recreo)y, acorralado por la situación, amenazó con quitarse la vida ante la mirada de empleados, policías y transeúntes.
El preocupante episodio ocurrió en el citado comercio y demandó la intervención de varias unidades policiales para evitar un desenlace trágico.
Un plan que salió mal
Según se supo, un hombre (A. G. de 33 años ) y una mujer (M. G, de 22) intentaron ingresar al sector de depósito del comercio mediante escalamiento. El plan, sin embargo, se frustró cuando personal de seguridad privada advirtió la maniobra y dio aviso inmediato a la policía.
Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a los imputados sobre un tapial, aferrados al tejido perimetral con alambre de púa, sin posibilidad de avanzar ni retroceder.
El momento en que el malviviente amenaza con quitarse la vida. Foto:Gentileza
La situación se tornó crítica cuando el hombre, visiblemente alterado, amenazó con quitarse la vida si el personal policial no se retiraba del lugar. Incluso llegó a colocarse alambre en la boca, alrededor del cuello y del cuerpo, elevando el nivel de riesgo.
Ante este escenario, se solicitó apoyo a la Central de Emergencias y la presencia de un negociador, además de otras unidades operativas.
Tensión y rescate forzado
Mientras se intentaba persuadir al sujeto para que depusiera su actitud, arribó personal del CGI, junto a efectivos de la comisaría 20 de Monte Vera, supervisados por el coordinador de la Quinta Zona, y agentes de la comisaría de Recreo.
Finalmente, y ante el peligro inminente de autolesión, los policías cortaron el alambrado con pinzas y tenazas, logrando liberar al hombre y bajarlo del tapial con apoyo de un elevador tipo “sampi”.
Detención y traslado
Una vez asegurado, el individuo fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia por los delitos de tentativa de hurto por escalamiento y resistencia a la autoridad. Su compañera, también fue demorada en el marco del procedimiento.
El episodio no dejó personas lesionadas, aunque generó momentos de fuerte tensión y obligó a desplegar un operativo que excedió largamente lo que suele ser un intento de robo común.