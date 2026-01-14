Bariloche: murió al intentar nadar en el Nahuel Huapi para llegar a un velero

San Carlos de Bariloche fue escenario este martes de una trágica muerte en las aguas del lago Nahuel Huapi. Un hombre de 39 años falleció tras intentar nadar desde la costa hasta un velero que se encontraba anclado a pocos metros de la orilla, en la zona del kilómetro 11 de la avenida Bustillo.
Según relataron testigos, el hombre se lanzó al agua alrededor de las 18 horas. Avanzó unos metros, pero en pleno trayecto comenzó a tener dificultades, se descompensó y desapareció bajo la superficie. Las bajas temperaturas del lago, que rara vez superan los 10°C incluso en verano, podrían haber afectado rápidamente su capacidad de reacción.
Un hombre de 39 años falleció tras descompensarse en las frías aguas del lago.
Rescate desesperado
Un grupo de personas que navegaba en kayaks advirtió la situación y rápidamente logró rescatar al hombre, trasladándolo hacia la costa. Allí se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se extendieron por más de una hora.
En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos de Prefectura Naval Argentina, Policía de Río Negro y personal del sistema de salud, quienes intentaron reanimarlo sin éxito. Finalmente, los médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.
La persona fallecida fue identificada como Sergio Andrés Roldán, de 39 años, residente del barrio Pájaro Azul de Bariloche. Aún no se determinó oficialmente qué provocó la descompensación, aunque se presume que la baja temperatura del agua pudo haber sido un factor determinante.
El Ministerio Público Fiscal dispuso que el cuerpo sea sometido a una autopsia para establecer las causas exactas del deceso.
El lago Nahuel Huapi presenta aguas de muy baja temperatura incluso en verano. Crédito: Archivo El Litoral.
Un lago peligroso
El lago Nahuel Huapi, de origen glacial, presenta aguas de muy baja temperatura incluso en verano. Las autoridades recomiendan extremar los cuidados al ingresar, especialmente en zonas alejadas de balnearios habilitados o sin medidas de seguridad.
Este no es el primer incidente registrado en la zona: en años anteriores, se han reportado casos similares de personas que, subestimando las condiciones climáticas y la temperatura del agua, sufrieron descompensaciones o episodios de hipotermia con consecuencias fatales.
Los especialistas recuerdan que en pocos minutos el cuerpo puede entrar en shock térmico si no está preparado para el frío extremo.
La trágica muerte de Roldán reabre el debate sobre los riesgos de actividades acuáticas sin la protección adecuada y en condiciones climáticas adversas.
El hecho conmocionó a la comunidad barilochense y dejó un mensaje claro sobre la necesidad de tomar precauciones al interactuar con entornos naturales. Mientras la investigación continúa, familiares y allegados de la víctima esperan respuestas para entender qué ocurrió en los minutos que cambiaron todo.