Lo aprobó el Concejo

En Recreo habrá descuento para los vecinos que paguen la tasa de manera anual y extienden moratoria

La Municipalidad de Recreo impulsa un conjunto de medidas que buscan reconocer el esfuerzo de los contribuyentes, a través de descuentos a los que cumplan con el pago de tasas de manera anual. Además, se plantea actualizar la Unidad Fiscal Municipal –según pauta inflacionaria nacional– con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios en 2026.