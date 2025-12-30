En Recreo habrá descuento para los vecinos que paguen la tasa de manera anual y extienden moratoria

El Concejo Municipal aprobó dos propuestas del Departamento Ejecutivo Municipal pensadas de manera integral y complementaria. La primera, propone incorporar una nueva opción de pago anual anticipado de la Tasa General de Inmuebles, acompañada de bonificaciones para quienes elijan esta modalidad.
Dicha medida está orientada a premiar a los vecinos que paguen la tasa de todo el año de una sola vez y accediendo a descuentos que mejoran el valor final de lo que se paga, por lo tanto, se brinda previsibilidad y orden a la economía familiar. El proyecto habilita que cada año el municipio defina esta opción de pago y las bonificaciones, de acuerdo con el contexto económico general.
Garantizar servicios y patente automotor
La segunda propuesta que tiene en análisis el Concejo Municipal propone también la actualización del valor de la Unidad Fiscal Municipal (UFM), que es el parámetro técnico con el que se calculan la mayoría de las tasas municipales. En ese sentido, no se crean nuevos impuestos y la UFM se pretende actualizar a un valor que había quedado atrasado frente a la inflación.
El importe de cada tasa municipal depende del valor del terreno, la cantidad de metros cuadrados que tiene (también lo construido) y los servicios específicos que tienen cada uno de ellos. Al respecto, hay tasas municipales que tienen valores que oscilan entre los $4.000 y $7.000 mensuales y que obligan al Estado municipal a ajustar por inflación para garantizar los servicios durante 2026.
Según información del Gobierno nacional, la inflación acumulada e interanual supera el 30% e impacta directamente en los costos de todos los servicios. Incluso, insumos para mantenimiento de calles, recolección de residuos, recambio y reparación de luminarias, y combustibles se incrementaron en porcentajes mucho mayores a los que tiene la inflación general en el país.
Por tal motivo, se solicitó al Concejo Municipal actualizar cada UFM $118,43 a $153,95, con vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Ello no solo permitirá evitar el deterioro de los servicios, sino también cumplir con los acuerdos salariales del personal municipal y tener menos dependencia financiera de la coparticipación provincial y nacional.
Por último, el Departamento Ejecutivo Municipal prevé convocar a una comisión de análisis de la normativa tributaria vigente, para revisar costos, evaluar mejoras y construir un sistema más eficiente y equitativo. A su vez, recordaron que se extenderá durante 60 días más una moratoria integral de la Patente Automotor, con cuotas accesibles y descuentos importantes en los intereses.