Gestión joven con raíces profundas en Colonia San José

Pedro Peretti: trabajo, continuidad y futuro para una comuna que no se detiene

Con apenas 35 años, el presidente comunal de Colonia San José asumió el 10 de diciembre de 2025 con un conocimiento pleno del territorio y una fuerte impronta heredada del trabajo familiar. Formado junto a su antecesor, Luis Chatelain, Peretti apuesta a la continuidad de las obras, al crecimiento ordenado y a nuevos servicios que marcan el rumbo de una gestión cercana a la gente y con mirada a largo plazo.