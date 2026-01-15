Pedro Peretti: trabajo, continuidad y futuro para una comuna que no se detiene

Colonia San José transita una nueva etapa institucional de la mano de Pedro Peretti, un joven presidente comunal que, lejos de improvisar, llegó al cargo con una sólida experiencia previa y un profundo sentido de pertenencia.
Con apenas 35 años, el presidente comunal de Colonia San José asumió el 10 de diciembre de 2025 con un conocimiento pleno del territorio y una fuerte impronta heredada del trabajo familiar. Formado junto a su antecesor, Luis Chatelain, Peretti apuesta a la continuidad de las obras, al crecimiento ordenado y a nuevos servicios que marcan el rumbo de una gestión cercana a la gente y con mirada a largo plazo.
Asumió el 10 de diciembre de 2025 y desde entonces se muestra como un trabajador incansable, de esos que conocen cada camino, cada familia y cada necesidad del lugar que gobiernan.
La historia personal de Peretti está íntimamente ligada a la cultura del esfuerzo. Criado en una familia de campo, con abuelos y padres que siempre arriaron la bandera del trabajo, supo desde chico lo que significa levantarse temprano y no bajar los brazos.
En la misma Colonia San José, su familia desarrolló durante décadas tareas rurales y un tambo que cumplió 60 años, símbolo de constancia y sacrificio. Junto a su esposa y sus dos hijos, Pedro mantuvo siempre ese espíritu de lucha que hoy traslada a la función pública.
Antes de llegar a la presidencia comunal, Peretti trabajó durante varios años en la comuna, codo a codo con quien fuera su antecesor, Luis Chatelain. Esa etapa fue clave en su formación política y humana. Chatelein, otro hombre con fuerte sentido de pertenencia, le transmitió una forma de gestionar basada en la cercanía, la planificación y el compromiso diario.
Pedro entendió el mensaje, lo hizo propio y logró el respaldo de los vecinos en las urnas, llegando al cargo con un conocimiento acabado de cada rincón de la Colonia.
“La Colonia sigue creciendo. Luis ha hecho muy buenos trabajos y están a la vista”, sostiene Peretti, marcando desde el inicio uno de los ejes centrales de su gestión: la continuidad. Lejos de romper con lo realizado, el actual presidente comunal apuesta a profundizar las obras existentes y sumar nuevas iniciativas con su propia impronta, siempre con la idea de seguir avanzando.
Uno de los puntos más destacados del presente y futuro de Colonia San José es el crecimiento del Country Estancia San José, que avanza a pasos agigantados y está llamado a convertirse en uno de los más importantes del país.
Al encontrarse dentro de la jurisdicción comunal, su desarrollo genera un impacto directo y positivo. “Nos veremos beneficiados y además son gente de bien, que proyecta todo el tiempo”, remarca Peretti, destacando la sinergia entre inversión privada y desarrollo local.
A esto se suman emprendimientos productivos como La Honguera, la quesería y otros fabricantes que utilizan mano de obra de la propia Colonia, fortaleciendo el empleo local y la economía regional. En este contexto, la comuna se prepara para un año clave: “En este 2026 apuntamos a terminar con el nuevo loteo y así dar rienda suelta a los interesados”, anticipa el presidente comunal.
Las obras de infraestructura acompañan este proceso. Cordón cuneta, mayor iluminación y mejoras constantes forman parte de una agenda dinámica, que se va ajustando con el correr de los días según las necesidades que surgen. Todo ello con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de los vecinos y ordenar el crecimiento de la localidad.
Otro de los pilares de la gestión Peretti es el fortalecimiento de los servicios básicos. El agua potable ya se encuentra en marcha, transitando la segunda etapa de cañerías hacia los domicilios.
Paralelamente, la comuna avanza en las gestiones necesarias para concretar las instalaciones de gas natural, un proyecto ambicioso que tiene como punto saliente el desarrollo del Country, pero que también impactará positivamente en toda la comunidad.
Actualmente, Colonia San José cuenta con unos 300 habitantes en el casco urbano, a los que se suman quienes viven en el campo, en su mayoría familias conocidas y con fuerte arraigo. Para ellos, el mantenimiento de los caminos rurales es una prioridad.
“Tener siempre bien los caminos es muy importante para que puedan trabajar cómodos y estar atentos a cada necesidad”, subraya Peretti, consciente de la importancia del sector productivo.
En materia administrativa, la comuna muestra un equilibrio saludable. Los ingresos permiten cumplir con las obligaciones y sostener el funcionamiento diario. “Con los ingresos estamos bien. Los empleados están todos al día y siempre se los atiende muy bien, cada uno en su trabajo”, afirma el presidente comunal, destacando el rol del personal y el aporte de los impuestos para mantener a la comuna en las mejores condiciones posibles.
Finalmente, Peretti no deja de lado el agradecimiento. Reconoce el esfuerzo colectivo y valora el acompañamiento de los vecinos, las instituciones y los medios. “Quiero agradecer a todos los que hacen posible que sigamos creciendo y con muchas ganas de hacer cosas nuevas”, expresa, y destaca especialmente el espacio brindado por El Litoral para difundir el trabajo que se lleva adelante.
Con juventud, experiencia, raíces profundas y una mirada puesta en el futuro, Pedro Peretti conduce hoy los destinos de Colonia San José, una comunidad que crece sin perder su identidad y que encuentra en la gestión comunal un reflejo de su propia historia de trabajo y perseverancia.