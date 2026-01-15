Rige un alerta amarilla por tormentas para los departamentos Rosario, Constitución, San Lorenzo e Iriondo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para el departamento Rosario y otros del sur provincial durante la mañana y tarde de este jueves 15 de enero, ante lo cual la Municipalidad reitera recomendaciones preventivas a tener en cuenta.
El informe del organismo destaca que hacia la mañana y tarde del jueves "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos".
Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
La advertencia abarca también a los departamentos Constitución, San Lorenzo e Iriondo.
Recomendaciones
Durante la tormenta se solicita a la población no circular por la calle salvo que sea necesario, tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.
Asimismo, se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415440147.
A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:
Sacar la basura en los horarios de recolección.
No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.
Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.
Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.
Después de la lluvia
Como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, hay que tener en cuenta vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua.