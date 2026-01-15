#HOY:

Zonas afectadas y recomendaciones

Alerta por tormentas con granizo en Santa Fe y otras 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes con ráfagas y granizo para gran parte del país. En Santa Fe se esperan lluvias intensas durante la tarde y noche de este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 15 de enero una alerta por tormentas fuertes que abarca a 14 provincias argentinas. Se trata de un fenómeno de gran extensión que trae lluvias intensas, ráfagas de viento, granizo y abundante actividad eléctrica.

Las provincias bajo alerta amarilla y naranja son:

  • Córdoba
  • Corrientes
  • San Luis
  • La Pampa
  • Mendoza
  • San Juan
  • Catamarca
  • La Rioja
  • Santiago del Estero
  • Tucumán
  • Salta
Santa Fe, en alerta por tormentas y granizo

En la provincia de Santa Fe, la alerta abarca principalmente el centro y sur del territorio, incluyendo:

  • Santa Fe capital
  • Rosario
  • Rafaela
  • Reconquista
  • Venado Tuerto
  • San Lorenzo
  • Esperanza

Las tormentas se intensificarán durante la tarde y noche de este jueves, y se espera que estén acompañadas de chaparrones fuertes, ráfagas intensas y posible caída de granizo. Las lluvias podrían dejar acumulados entre 30 y 60 mm, con focos localmente más intensos.

Alertas en otras provincias

  • En el norte de Córdoba, el SMN advierte tormentas severas con acumulados que pueden superar los 70 mm en pocas horas.
  • En San Luis, el sur de Mendoza y zonas de La Rioja y San Juan, las tormentas podrían estar acompañadas de granizo de gran tamaño y vientos superiores a los 80 km/h.
  • En Corrientes y Entre Ríos, las condiciones serán similares a las de Santa Fe, aunque con mayor persistencia de lluvias en algunos sectores.
Usuarios de redes sociales compartieron fotos y videos de la granizada.El SMN emitió alertas por tormentas fuertes con ráfagas y granizo para gran parte del país.

Recomendaciones del SMN

El SMN y Defensa Civil recomiendan:

  • Evitar permanecer al aire libre durante la tormenta.
  • Alejarse de árboles, postes de luz y elementos metálicos.
  • Desconectar electrodomésticos para prevenir daños por descargas eléctricas.
  • No circular por calles anegadas o zonas bajas.

Seguí los partes oficiales a través de canales meteorológicos y autoridades locales.

¿Cómo sigue el clima en Santa Fe?

Para lo que resta de la semana, se espera un clima inestable, con nuevas probabilidades de lluvias entre viernes y sábado. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 34 °C, con elevada humedad.

Se prevé una mejora parcial hacia el domingo, aunque el lunes podrían regresar las precipitaciones.

¿Por qué se produce este fenómeno?

El evento está vinculado al avance de un sistema de baja presión acompañado por aire cálido y húmedo desde el norte, lo que favorece el desarrollo de tormentas convectivas sobre gran parte del centro y norte del país.

Se trata de condiciones típicas del verano, pero con una intensidad destacada por los meteorólogos debido a la dinámica atmosférica de esta temporada, que ha mostrado una frecuencia mayor de eventos severos.

