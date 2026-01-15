Alerta por tormentas con granizo en Santa Fe y otras 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 15 de enero una alerta por tormentas fuertes que abarca a 14 provincias argentinas. Se trata de un fenómeno de gran extensión que trae lluvias intensas, ráfagas de viento, granizo y abundante actividad eléctrica.
Las provincias bajo alerta amarilla y naranja son:
En Santa Fe se esperan lluvias intensas durante la tarde y noche de este jueves.
Santa Fe, en alerta por tormentas y granizo
En la provincia de Santa Fe, la alerta abarca principalmente el centro y sur del territorio, incluyendo:
Santa Fe capital
Rosario
Rafaela
Reconquista
Venado Tuerto
San Lorenzo
Esperanza
Las tormentas se intensificarán durante la tarde y noche de este jueves, y se espera que estén acompañadas de chaparrones fuertes, ráfagas intensas y posible caída de granizo. Las lluvias podrían dejar acumulados entre 30 y 60 mm, con focos localmente más intensos.
El evento está vinculado al avance de un sistema de baja presión acompañado por aire cálido y húmedo desde el norte, lo que favorece el desarrollo de tormentas convectivas sobre gran parte del centro y norte del país.
Se trata de condiciones típicas del verano, pero con una intensidad destacada por los meteorólogos debido a la dinámica atmosférica de esta temporada, que ha mostrado una frecuencia mayor de eventos severos.