Amarillo y Naranja

Rigen alertas por tormentas para todo el territorio santafesino y provincias vecinas

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional rige para el jueves abarca la totalidad de Entre Ríos, Córdoba, San Luis y Tucumán y zonas de Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, La Rioja y Catamarca.