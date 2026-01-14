#HOY:

Rigen alertas por tormentas para todo el territorio santafesino y provincias vecinas

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional rige para el jueves abarca la totalidad de Entre Ríos, Córdoba, San Luis y Tucumán y zonas de Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, La Rioja y Catamarca.

El Servicio Meteorológico Nacional informó este miércoles por la tarde que se encuentran vigentes alertas por tormentas para todo el centro-este argentino.

La advertencia rige para el jueves e incluye la totalidad de los territorios provinciales de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis y Tucumán y zonas de Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, La Rioja y Catamarca.

Rigen alertas por tormentas para todo el territorio santafesino y provincias vecinasRigen alertas por tormentas para todo el territorio santafesino y provincias vecinas

En Santa Fe

Según estima el SMN, el sur de Santa Fe será afectado por tormentas de variada intensidad -nivel “amarillo”-, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto, para el centro norte santafesino el alerta es “naranja” y el sector será afectado por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Además, el organismo estima que las condiciones de inestabilidad persistirán el viernes en el norte provincial.

Recomendaciones

En cualquier caso, el SMN recomienda:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma; salir solo si es necesario; permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio; cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Además, alejarse de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas; retirar y asegurar objetos que puedan ser volados por el viento; preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna; cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

