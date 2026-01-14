Pronostican precipitaciones en Chubut en medio de la crisis por incendios
La previsión del SMN anticipa lluvias y fuertes ráfagas para las próximas horas, un factor clave para las tareas en la zona, donde brigadistas y bomberos continúan trabajando frente a una situación extrema.
Brigadistas trabajan en los focos activos mientras se esperan cambios en el clima. Crédito: REUTERS.
Las lluvias anunciadas para este miércoles en Chubut generan expectativa y cautela en medio de la grave emergencia por los incendios forestales que afectan a la zona cordillerana desde hace semanas. Si bien el avance del fuego continúa siendo una amenaza, la caída de agua podría brindar un respiro clave para los brigadistas que combaten las llamas en distintos frentes.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones durante toda la jornada en la zona, con registros que podrían variar entre lluvias aisladas y episodios más intensos. Las condiciones se mantendrían hasta la mañana del jueves, acompañadas por fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Expectativapor laslluvias
El pronóstico indica una temperatura mínima de 6 grados y una máxima cercana a los 18, en un contexto climático complejo. Aunque la llegada de las lluvias es recibida como una señal alentadora, los organismos especializados advierten que el riesgo de incendios sigue siendo extremo en gran parte del territorio provincial.
La zona permanece en alerta por la situación ígnea. Crédito: REUTERS.
A más de una semana del inicio del fuego en la zona de Puerto Patriada y con un frente activo en el Parque Nacional Los Alerces desde hace más de un mes, la situación continúa siendo delicada. En total, ya se registraron más de 12.000 hectáreas afectadas, con impactos directos sobre viviendas, infraestructura y servicios esenciales.
El fuegono datregua
Pese al posible alivio climático, las autoridades mantienen el estado de alerta. Tanto el SMN como el Servicio Nacional del Manejo del Fuego remarcaron que las condiciones siguen siendo desfavorables, especialmente por la sequedad del suelo y la persistencia del viento en sectores clave.
Las precipitaciones podrían favorecer el control del fuego en la región. Crédito: REUTERS.
En algunas localidades se registraron daños en redes de agua y electricidad, lo que complica la vida cotidiana de los vecinos y refuerza la preocupación por una eventual evacuación si el escenario empeora en las próximas horas.
Epuyén declaró elestado de catástrofe
En este contexto, el Concejo Deliberante de Epuyén aprobó por unanimidad la Ordenanza Nº 1388/2026, que declara oficialmente el estado de catástrofe ígnea en el ejido municipal. La medida estará vigente hasta el 30 de junio y abarca siete áreas estratégicas: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria.
La declaración habilita al Ejecutivo local, encabezado por el intendente José Contreras, a agilizar contrataciones directas y gestionar asistencia económica sin los plazos administrativos habituales, con el objetivo de atender de manera urgente las consecuencias del desastre.