El viento y las lluvias provocan desastres en Mar del Plata este sábado

Un fuerte temporal de viento y lluvias afectó este sábado 17 de enero a la ciudad balnearia de Mar del Plata, generando voladuras de sombrillas, caída de árboles y daños en infraestructura urbana, en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la tarde y noche de hoy.
Alerta meteorológica para la tarde
El organismo meteorológico había anticipado para este sábado la presencia de tormentas de variada intensidad, acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica y lluvias intensas en la región de General Pueyrredón, donde se ubica Mar del Plata. Se espera que las precipitaciones acumuladas oscilen entre 20 y 80 mm, con ráfagas que incluso podrían superar los 70 km/h en algunos sectores.
La advertencia del SMN incluyó recomendaciones para la población: evitar salir si no es necesario, asegurar objetos sueltos y tomar precauciones ante posibles inundaciones o caída de ramas.
Impacto del viento y evacuaciones
Durante la tarde, las condiciones climáticas se hicieron sentir con fuerza en diferentes sectores de la ciudad costera. Las ráfagas soplaron con suficiente intensidad como para volar sombrillas y elementos de playa, lo que obligó a turistas y residentes a abandonar rápidamente el balneario ante el avance del temporal.
Mar del Plata en la tarde de este sábado 17 de enero. Foto: @Valeria_Vale_ vía X.
En el centro y zonas aledañas, el viento causó caída de árboles y postes, algunos de ellos bloqueando calles o afectando vehículos que estaban estacionados en la vía pública. En la intersección de avenida 25 de Mayo e Yrigoyen, un árbol de gran porte cayó sobre un automóvil, mientras que otro tronco interrumpió parcialmente la circulación en plena calle.
Además, se reportaron daños en vidrios de edificios sobre la costa, donde los paneles fueron afectados por las ráfagas, y se trabaja en la remoción de escombros y vegetación caída para restablecer la normalidad en las calles.
Precauciones y dispositivos de emergencia
Personal de Defensa Civil, efectivos municipales y servicios de emergencia se desplegaron en distintos barrios para evaluar los daños, coordinar la limpieza de calles y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas. En algunos sectores, además, se registraron cortes en el suministro eléctrico producto de la caída de cables debido al temporal.
Ante la persistencia de la alerta, las autoridades reiteraron las recomendaciones para los habitantes de la ciudad: evitar transitar en áreas abiertas durante el paso de las tormentas, no permanecer cerca de árboles de gran porte o carteles y desconectar aparatos eléctricos si ingresa agua en los hogares.
Mar del Plata viene experimentando jornadas climáticas muy variables durante este verano, con alternancia entre días de sol y períodos de inestabilidad. El pronóstico indica que estas condiciones podrían mantenerse en los próximos días, con la probabilidad de nuevas precipitaciones y vientos intensos según los modelos del SMN.
Este tipo de eventos refuerza la necesidad de prestar atención a los avisos meteorológicos, especialmente en ciudades costeras donde el viento puede volverse un factor determinante tanto para la seguridad de los habitantes como para la infraestructura urbana.
El temporal de viento y lluvia que azotó a Mar del Plata este sábado ejemplifica cómo un cambio brusco del tiempo puede transformar rápidamente una jornada veraniega en una situación de riesgo y daños materiales. La combinación de fuertes ráfagas, tormentas y la emisión de alertas meteorológicas subraya la importancia de la prevención y la rapidez de respuesta de los servicios de emergencia ante fenómenos climáticos intensos.