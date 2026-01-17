Temporal de nieve y lluvia cubre España y anticipa un escenario climático extremo

Un intenso temporal de nieve y lluvia afecta a gran parte de España y mantiene en alerta a numerosas regiones del país, mientras los servicios meteorológicos advierten por la llegada de una nueva borrasca que podría agravar la situación en el área del Mediterráneo en los próximos días.
El fenómeno está provocando complicaciones en el transporte, riesgos en zonas montañosas y un fuerte impacto en la vida cotidiana.
Las autoridades activaron dispositivos especiales de prevención ante la persistencia de las condiciones adversas, con temperaturas bajas, precipitaciones intensas y vientos fuertes que afectan tanto al interior peninsular como a las zonas costeras.
Más de diez regiones españolas enfrentan alertas meteorológicas por nieve.
Alertas en varias comunidades autónomas
Al menos once comunidades autónomas permanecen bajo distintos niveles de alerta meteorológica. Las advertencias incluyen nevadas en áreas de montaña y meseta, lluvias persistentes en el noreste y fuerte oleaje en el litoral. En algunas regiones, el nivel de riesgo fue elevado a naranja debido a la intensidad de los fenómenos previstos.
Las nevadas más significativas se registraron en el centro y norte del país, donde la acumulación de nieve complicó la circulación y obligó a extremar las precauciones. En varias provincias se reportaron cortes preventivos de rutas secundarias y restricciones para el tránsito de vehículos pesados.
La combinación de nieve, hielo y lluvias generó serias dificultades en el transporte. Autoridades viales recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras antes de viajar. En zonas de alta montaña se exigió el uso de cadenas y se reforzó la presencia de equipos de emergencia para asistir a conductores varados.
Los servicios de protección civil permanecen en máxima alerta, con despliegue de maquinaria para despejar rutas y personal especializado para atender posibles incidentes. También se registraron demoras y cancelaciones puntuales en el transporte público, especialmente en áreas más afectadas por el temporal.
Se anticipa un escenario climático extremo.
Lluvias intensas y riesgo de crecidas
Además de la nieve, el temporal dejó lluvias abundantes en el noreste del país y en sectores del Mediterráneo. En algunas localidades, las precipitaciones acumuladas generaron anegamientos temporarios y encendieron las alertas por posibles crecidas de ríos y arroyos.
Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de desprendimientos de tierra en zonas rurales y montañosas, así como de avalanchas en áreas de alta montaña. Por este motivo, se pidió a la población evitar actividades al aire libre en regiones expuestas y seguir las indicaciones oficiales.
Mientras el temporal continúa afectando a buena parte del territorio español, los pronósticos anticipan la llegada de una borrasca que impactaría con mayor fuerza en el Mediterráneo. Se esperan lluvias muy intensas, vientos fuertes y un aumento del oleaje, lo que podría complicar aún más la situación en las zonas costeras.
Las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y reiteraron el llamado a la precaución. El episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de distintas regiones ante fenómenos climáticos extremos y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias.