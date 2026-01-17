Encontraron un espécimen de tiburón foca varado en una playa de España

Un ejemplar de tiburón foca (Centroscymnus coelolepis) de 1,45 metros de longitud y 18 kilos de peso ha sido encontrado varado en la playa de Luarca, en España, posiblemente debido al debilitamiento de fuerzas que le produjo un anzuelo del que logró zafarse pero que le hizo perder el rumbo.
Aunque pueden llegar a bajar hasta los 4.000 metros, lo cierto es que en el periodo de gestación, las hembras suelen permanecer en capas menos hondas, próximos a los 400 metros, en busca de condiciones óptimas para la supervivencia de sus crías.
