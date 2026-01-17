#HOY:

Encontraron un espécimen de tiburón foca varado en una playa de España

El hallazgo ha causado un gran impacto en la comunidad científica porque esta especie es bastante desconocida al encontrarse habitualmente a grandes profundidades.

Un ejemplar de tiburón foca (Centroscymnus coelolepis) de 1,45 metros de longitud y 18 kilos de peso ha sido encontrado varado en la playa de Luarca, en España, posiblemente debido al debilitamiento de fuerzas que le produjo un anzuelo del que logró zafarse pero que le hizo perder el rumbo.

El director de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (Cepesma), Luis Laria, ha explicado que el hallazgo ha causado un gran impacto en la comunidad científica porque esta especie es bastante desconocida al encontrarse habitualmente a grandes profundidades.

Los tiburones foca normalmente viven en condiciones extremas en regiones de oscuridad total y a varios cientos de metros bajo el nivel del mar, lejos de la costa.

Aunque pueden llegar a bajar hasta los 4.000 metros, lo cierto es que en el periodo de gestación, las hembras suelen permanecer en capas menos hondas, próximos a los 400 metros, en busca de condiciones óptimas para la supervivencia de sus crías.

El ejemplar hallado en la playa de Luarca era una hembra en proceso de ovulación.

