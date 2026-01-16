#HOY:

Barcelona: La Sagrada Familia entra en su fase final con la cruz completa de la torre de Jesucristo

La basílica de Gaudí sumó el cuarto brazo de la cruz central y avanza hacia su culminación, prevista para 2036, a 140 años del inicio de la obra. Todos los detalles.

Los trabajos se realizan a gran altura. Crédito fotos y video: Sagrada FamiliaLos trabajos se realizan a gran altura. Crédito fotos y video: Sagrada Familia
El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, la obra más emblemática del arquitecto Antoni Gaudí y un ícono de Barcelona, dio un nuevo paso clave hacia su finalización con la instalación del cuarto brazo de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, el punto más alto de la basílica y del conjunto arquitectónico.

A más de 140 años de la colocación de la primera piedra, el monumento continúa en construcción y atraviesa actualmente su etapa decisiva.

Gaudí en cada detalle

Aunque en un principio se proyectaba concluir las obras en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, el calendario oficial prevé ahora que la finalización integral del templo se alcance en 2036.

Crédito fotos y video: Sagrada FamiliaCrédito fotos y video: Sagrada Familia

La colocación del último brazo de la cruz fue documentada en las redes oficiales del proyecto y se concretó tras una compleja labor conjunta de equipos internacionales. Las piezas finales fueron fabricadas en Alemania y trasladadas a Barcelona, donde se emplearon tecnologías avanzadas para respetar fielmente el diseño original concebido por Gaudí.

Según detallaron desde la basílica, el proceso incluyó la instalación progresiva del núcleo central y de los brazos horizontales correspondientes a las fachadas del Nacimiento y de la Pasión, hasta completar ahora el cuarto brazo.

Todas las piezas siguen la característica geometría de doble giro que Gaudí aplicó a columnas y cruces, con extremos exteriores cuadrados y conexiones interiores octogonales.

Crédito fotos y video: Sagrada FamiliaCrédito fotos y video: Sagrada Familia

Las tareas de montaje se realizaron a 54 metros de altura. Cada pieza, de aproximadamente 12,8 toneladas y dimensiones cercanas a los 4,5 metros por lado, requirió maniobras de alta precisión para su ensamblaje, colocación de vidrios y ajustes internos.

Con la cruz ya completa, la torre de Jesucristo se acerca a su configuración definitiva. Una vez terminada, la estructura alcanzará 17 metros de altura y 13,5 metros de ancho. El núcleo central permitirá el acceso interno mediante una escalera y se apoya sobre una base decorada con inscripciones en latín, en sintonía con otras partes del templo.

Lo antiguo y lo nuevo

Uno de los elementos más esperados es el acabado en cerámica blanca esmaltada y vidrio, pensado para reflejar la luz solar durante el día y brillar por la noche, tal como lo imaginó Gaudí.

Crédito fotos y video: Sagrada FamiliaCrédito fotos y video: Sagrada Familia

Además, se prevé la instalación de sistemas de iluminación en las torres de los Evangelistas y los Apóstoles. En el interior de la cruz se ubicará la escultura del Agnus Dei, del artista italiano Andrea Mastrovito, conforme al proyecto original.

La estructura incorpora también innovaciones técnicas contemporáneas, como ventilaciones automatizadas en cada brazo, que permiten regular la temperatura de forma inteligente y adaptarse a las condiciones ambientales.

Crédito fotos y video: Sagrada FamiliaCrédito fotos y video: Sagrada Familia

Las obras de la torre de Jesucristo podrían concluir hacia fines de este año. En los próximos meses continuarán los trabajos de ensamblaje final, acabados y sistemas de iluminación, en un templo que, aun inconcluso, ya se ha convertido en uno de los símbolos arquitectónicos y culturales más reconocidos del mundo.

