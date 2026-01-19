Parte médico

Beba mordida por un perro: estable, en coma inducido y bajo cuidados intensivos

La beba sigue en coma inducido, estable y bajo cuidados intensivos. Sufrió gravísimas lesiones en el cráneo y compromiso neurológico. "Las próximas horas siguen siendo determinantes", precisó el Dr Pablo Ledesma, director del Hospital de Niños.