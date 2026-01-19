Pasajera de un colectivo herida por un piedrazo; un menor fue aprehendido
Ocurrió en citado corredor vial, a la altura de la Ciudad Universitaria. El menor dijo que atacó al micro porque éste no le paró. La mujer fue trasladada al hospital Cullen con un traumatismo en el rostro.
La pasajera resultó con un traumatismo en el rostro. Foto: Gentileza
Un violento episodio de vandalismo se registró durante la noche del domingo sobre Ruta Nacional 168, frente a la Ciudad Universitaria de la UNL, cuando un objeto contundente impactó contra un colectivo de transporte público y lesionó a una pasajera. Por el hecho, un menor fue aprehendido y se secuestraron elementos vinculados a la agresión.
El caso ocurrió alrededor de las 20.40 y fue caratulado como “lesiones y daño”, con intervención de personal del Comando Radioeléctrico de la Costa, y de la 6ta. Zona de Inspección, tras un aviso ingresado al 911.
El ataque al paso del colectivo
Según se supo, los efectivos fueron comisionados por una denuncia que alertaba sobre una persona arrojando elementos contra los vehículos que circulaban por la zona. Al arribar al lugar, los uniformados observaron un colectivo de la línea C Verde Rincón, interno 4146, detenido sobre la traza.
En el interior de la unidad se encontraba una mujer con visibles lesiones en el rostro.
Los restos de la ventanilla del micro tras el impacto. Foto: Gentileza
La víctima, de 44 años, domiciliada en la localidad de San José del Rincón, relató que momentos antes viajaba como pasajera cuando, al pasar frente a la facultad, un objeto rompió uno de los vidrios del colectivo y terminó impactando directamente en su cara.
Ante la situación, se solicitó una unidad sanitaria, y el médico a cargo dispuso el traslado de la mujer al hospital Cullen. El diagnóstico inicial fue traumatismo facial.
La versión del chofer
El conductor del colectivo, de 39 años, explicó a la policía que sintió un fuerte impacto en uno de los vidrios, por lo que decidió frenar la marcha. Al descender, observó a una persona de baja estatura, rubia y aparentemente menor de edad, que habría arrojado un elemento metálico, posiblemente un tornillo de las vías férreas.
Siempre según el testimonio del chofer, el menor se encontraba acompañado por un adulto, quien le habría manifestado que el ataque se produjo porque el conductor no se detuvo para permitirles subir al colectivo. El colectivero aclaró que no pudo frenar debido a que la unidad circulaba completa.
Aprehensión y actuaciones
Al momento de la llegada del personal policial, el menor y su acompañante ya no se encontraban en el lugar, aunque posteriormente se concretó la aprehensión y el secuestro de elementos, en el marco de la causa por lesiones y daño.
El chofer se comprometió a presentarse en la seccional una vez finalizada su jornada laboral para ampliar su declaración y formalizar la denuncia correspondiente.
El ataque generó preocupación entre los pasajeros y volvió a poner en foco los reiterados hechos de vandalismo que afectan al transporte público sobre la Ruta 168, especialmente en horarios nocturnos y en zonas de alto tránsito.